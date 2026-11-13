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Volley League: Κεκλεισμένων των θυρών το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, ο λογος της απόφασης

Χωρίς κόσμο το ντέρμπι της Volley League στο Μετς.

Volley League: Κεκλεισμένων των θυρών το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, ο λογος της απόφασης
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Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό, στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Volley League, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (14/11, 21:15).

Η αναμέτρηση στο κλειστό του Μετς θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, καθώς οι «πράσινοι» καλούνται να εκτίσουν τη δεύτερη αγωνιστική της τιμωρίας που τους έχει επιβληθεί για υβριστικά συνθήματα. Η αρχική ποινή αφορούσε μία αγωνιστική, ωστόσο αυξήθηκε κατά μία ακόμη έπειτα από νέα περιστατικά.

Το συγκρότημα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έχει ήδη εκτίσει το πρώτο μέρος της ποινής του στην αναμέτρηση με τον Άρη την προηγούμενη αγωνιστική. Έτσι, το ντέρμπι με τον «αιώνιο» αντίπαλο θα είναι το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τη στήριξη του κόσμου του από τις εξέδρες.

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