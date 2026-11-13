Ολλανδία - Ελλάδα: Με Ιωαννίδη η ενδεκάδα της Εθνικής - Οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς

Σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι στην «Johan Cruijff Arena», η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Nations League, με την «γαλανόλευκη» σε περίπτωση νίκης να εξασφαλίζει το «χρυσό» εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στο Άμστερνταμ έγινε γνωστή και η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να επιλέγει το 4-4-2 με τον Φώτη Ιωαννίδη να παίρνει φανέλα βασικού στο πλάι του Παυλίδη.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Ρότα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Κουρμπέλης και Ανδρούτσος θα είναι το δίδυμο στο χαφ. Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα κινούνται οι Τζόλης και Καρέτσας, ενώ στην κορυφή θα βρίσκεται ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης.

Η ενδεκάδα της «γαλανόλευκης»: Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Ρότα, Ανδρούτσος, Κουρμπέλης, Τζόλης, Καρέτσας, Ιωαννίδης και Παυλίδης.