· Παναιτωλικός

Προσφυγή του Ζίβκο Ζίβκοβιτς στον Παναιτωλικό

Ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς προσέφυγε κατά του Παναιτωλικού, διεκδικώντας bonus ύψους 1.000 ευρώ από την περίοδο που αγωνιζόταν στην ομάδα του Αγρινίου.

Προσφυγή του Ζίβκο Ζίβκοβιτς στον Παναιτωλικό
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Εντύπωση προκαλεί η υπόθεση της προσφυγής του Ζίβκο Ζίβκοβιτς κατά της ΠΑΕ Παναιτωλικός, καθώς πρόκειται μόλις για τη δεύτερη αντίστοιχη περίπτωση στην ιστορία του συλλόγου επί διοίκησης Φώτη Κωστούλα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ομάδα του Αγρινίου, ο Σέρβος τερματοφύλακας διεκδικεί το ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο αφορά bonus από τη σεζόν κατά την οποία αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποι της ομάδας, κατά την αποχώρησή του ο ποδοσφαιριστής είχε αφήσει οικονομικές εκκρεμότητες που σχετίζονταν με τη διαμονή του στο Αγρίνιο. Μάλιστα, οι συγκεκριμένες οφειλές φέρονται να ξεπερνούν το ποσό που διεκδικεί τώρα ο ίδιος.

Η διοίκηση του Παναιτωλικού είχε επιλέξει συνειδητά να παρακρατήσει τα χρήματα και να περιμένει την επόμενη κίνηση του ποδοσφαιριστή. Ο Ζίβκοβιτς αποφάσισε τελικά να προσφύγει στη νομική οδό, με την υπόθεση να εκδικάζεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 16:00, από την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16.11.2026 ΩΡΑ 16:00

  1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΖΕΡΕΜΙ ΜΑΛΕΡΜΠ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
  2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΕΝΚΑ κατά ΠΑΕ ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
  3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
  4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ZIVKO ZIVKOVIC κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ
  5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ADRIAN RIERA TORRECILLAS κατά ΠΑΕ MΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
  6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ κατά ΠΑΕ MΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
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