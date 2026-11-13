Προσφυγή του Ζίβκο Ζίβκοβιτς στον Παναιτωλικό

Εντύπωση προκαλεί η υπόθεση της προσφυγής του Ζίβκο Ζίβκοβιτς κατά της ΠΑΕ Παναιτωλικός, καθώς πρόκειται μόλις για τη δεύτερη αντίστοιχη περίπτωση στην ιστορία του συλλόγου επί διοίκησης Φώτη Κωστούλα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ομάδα του Αγρινίου, ο Σέρβος τερματοφύλακας διεκδικεί το ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο αφορά bonus από τη σεζόν κατά την οποία αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποι της ομάδας, κατά την αποχώρησή του ο ποδοσφαιριστής είχε αφήσει οικονομικές εκκρεμότητες που σχετίζονταν με τη διαμονή του στο Αγρίνιο. Μάλιστα, οι συγκεκριμένες οφειλές φέρονται να ξεπερνούν το ποσό που διεκδικεί τώρα ο ίδιος.

Η διοίκηση του Παναιτωλικού είχε επιλέξει συνειδητά να παρακρατήσει τα χρήματα και να περιμένει την επόμενη κίνηση του ποδοσφαιριστή. Ο Ζίβκοβιτς αποφάσισε τελικά να προσφύγει στη νομική οδό, με την υπόθεση να εκδικάζεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 16:00, από την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16.11.2026 ΩΡΑ 16:00