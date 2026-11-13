Προσφυγές κατά του Πανσερραϊκού από Καρέλη και Ριέρα

Προβλήματα με οικονομικές εκκρεμότητες καλείται να αντιμετωπίσει ο Πανσερραϊκός, καθώς δύο πρώην ποδοσφαιριστές του προχώρησαν σε προσφυγές κατά της ΠΑΕ.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Καρέλης και ο Άντριαν Ριέρα κατέθεσαν προσφυγές διεκδικώντας χρήματα που τους οφείλονται από την προηγούμενη συνεργασία τους με την ομάδα των Σερρών.

Οι δύο ποδοσφαιριστές φόρεσαν τη φανέλα του Πανσερραϊκού την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ο Καρέλης αγωνίστηκε σε ολόκληρη τη διάρκεια της σεζόν, ενώ ο Ριέρα εντάχθηκε στο ρόστερ κατά το δεύτερο μισό της.

Οι υποθέσεις των δύο παικτών αναμένεται να εκδικαστούν τη Δευτέρα (16/11) από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (ΠΕΕΟΔ) της ΕΠΟ.