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Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Με επετειακή φανέλα εμπνευσμένη από τον Κόμπι Μπράιαντ οι «μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά την τρίτη της εμφάνιση στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Με επετειακή φανέλα εμπνευσμένη από τον Κόμπι Μπράιαντ οι «μπλαουγκράνα»
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Η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους «μπλαουγκράνα» να ετοιμάζονται για μία ξεχωριστή εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες της ισπανικής ομάδας θα φορέσουν για πρώτη φορά την τρίτη τους φανέλα, η οποία δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του συλλόγου. Η εμφάνιση έχει μαύρες και μοβ αποχρώσεις και είναι εμπνευσμένη από τον θρυλικό Κόμπι Μπράιαντ, παραπέμποντας αισθητικά στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Σε ολόκληρη τη φανέλα ξεχωρίζει ένα μοτίβο που θυμίζει δέρμα φιδιού, ως αναφορά στο προσωνύμιο «Black Mamba» του αείμνηστου σούπερ σταρ. Παράλληλα, στο εσωτερικό του γιακά υπάρχει μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις του: «Άφησε το παιχνίδι καλύτερο απ' ό,τι το βρήκες».

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