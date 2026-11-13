Tα πήρε... όλα ο Φρανσίσκο: Το νέο look του Γάλλου γκαρντ (pic)

Τα βλέμματα πάνω του συγκέντρωσε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο κατά την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR στο «T-Center» για το παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα (21:15).

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ προχώρησε σε μια ριζική αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση, αποφασίζοντας να αποχωριστεί τα μαλλιά του και να υιοθετήσει ένα εντελώς διαφορετικό look, καθώς εμφανίστηκε κουρεμένος «γουλί».