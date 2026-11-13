Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Ποιους άφησε εκτός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:15) για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα από τα κλασικά ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στη μεγάλη νίκη που πέτυχαν στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ και να συνεχίσουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας, πριν ξεκινήσουν ένα απαιτητικό πρόγραμμα 4 σερί εκτός έδρας αγώνων για τη διοργάνωση.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν υπολόγιζε μόνο στον Λευτέρη Μαντζούκα πριν από το τζάμπολ, αφήνοντας ωστόσο εκτός 12άδας και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος επέστρεψε τις προηγούμενες μέρες σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων, μετά τη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Παράλληλα, στην αποστολή δεν βρίσκονται και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Μωραΐτης.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.