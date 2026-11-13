Εθνική Ελπίδων: Περισσότερα από 4.000 εισιτήρια πουλήθηκαν για το μεγάλο ματς στη Λεωφόρο

Μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της πρόσφατης ιστορίας της βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, η οποία τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 αντιμετωπίζει την Ισλανδία στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με στόχο την εξασφάλιση της παρουσίας της στην τελική φάση του EURO U21 2027. Εφόσον τα καταφέρει, θα επιστρέψει σε τελική φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.

Το συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάνη απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα μετά το 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, στο Ρέικιαβικ. Σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, η Ελλάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 89ο λεπτό, αλλά δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και έφτασε στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Η ενέργεια του Παπακανέλλου προκάλεσε την αντίδραση του Μικάελσον, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το τελικό 1-1.

Η ρεβάνς της Λεωφόρου αποκτά πλέον χαρακτήρα τελικού, με τη ζήτηση για τα εισιτήρια να είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη. Περισσότερα από 4.000 έχουν διατεθεί, παρότι απομένουν ακόμη ημέρες μέχρι τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Η είσοδος στο γήπεδο θα είναι δωρεάν για τους φιλάθλους, ωστόσο είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου μέσω της Ticketmaster και η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων. Δεν απαιτείται η χρήση του Gov.gr Wallet.

Η εξαιρετική παρουσία της Εθνικής Ελπίδων στην προκριματική φάση, με απολογισμό εννέα νικών σε δέκα αγώνες, έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες. Όλα δείχνουν πως η Λεωφόρος θα έχει δυναμική παρουσία στις εξέδρες, με τον κόσμο να καλείται να στηρίξει την προσπάθεια των νεαρών διεθνών για μια πρόκριση που μπορεί να αποτελέσει ορόσημο.

Για την έκδοση του δωρεάν εισιτηρίου:

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