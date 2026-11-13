Euroleague Bring it On από το T-Center με όλες τις εξελίξεις

Η μπασκετική εκπομπή του Onsports επιστρέφει σε ζωντανή σύνδεση από το Telekom Center Athens, με όλο το ρεπορτάζ, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μπαρτσελόνα.

Euroleague Bring it On από το T-Center με όλες τις εξελίξεις
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Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Ντουμπάι στα Άνω Λιόσια, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στις προπονήσεις των «ερυθρόλευκων», ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο κατάμεστο T-Center και το Euroleague Bring it On είναι στις… επάλξεις.

Η Χριστίνα Βραχάλη από το στούντιο του Onsports, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και οι Γιάννης Κουβόπουλος και Ηλίας Λαλιώτης από το Telekom Center σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις, τόσο από το αγωνιστικό κομμάτι, όσο και από το «Λιόλιος Gate».

Συντονιστείτε στις 23:30 ακριβώς….

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