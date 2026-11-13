· Μπασκόνια

Νοκ άουτ και ο Φαρίντ στην Μπασκόνια

Ακόμα ένα... πλήγμα στην ισπανική ομάδα.

Νοκ άουτ και ο Φαρίντ στην Μπασκόνια
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Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την Μπασκόνια, η οποία χάνει ακόμη έναν παίκτη της. Αυτή τη φορά, εκτός αγωνιστικής δράσης τίθεται ο Κένεθ Φαρίντ, με την ομάδα της Βιτόρια να γνωστοποιεί πως ο Αμερικανός σέντερ υπέστη μυοτενοντικό τραυματισμό στο πίσω μέρος του αριστερού μηρού.

Ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια διεκδίκησης ενός ριμπάουντ στο παιχνίδι με την Παρτίζαν για τη EuroLeague. Οι ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη γνωστό το διάστημα της απουσίας του.

Ο Φαρίντ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης, ενώ η επιστροφή του στα παρκέ θα εξαρτηθεί από την πορεία της ανάρρωσής του. Με αυτόν τον τρόπο, προστίθεται στη μακρά λίστα των απόντων της ισπανικής ομάδας, αποτελώντας τον 11ο παίκτη της που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-27.

Παρά τα προβλήματα, ο 36χρονος σέντερ έχει καταφέρει να προσφέρει σημαντικές λύσεις στη EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και μία ασίστ ανά αγώνα.

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