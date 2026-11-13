Χεζόνια: «Αρκετοί οπαδοί του Παναθηναϊκού μας στήριζαν - Θα υπάρξουν κι άλλες ευκαιρίες»

Θετικά είναι τα πρώτα δείγματα γραφής του Μάριο Χεζόνια στην επιστροφή του στο NBA, καθώς ο Κροάτης σταρ έχει κερδίσει με το «σπαθί» του μία θέση στο ρόστερ των Καβαλίερς, χάρις τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο ξεκίνημα της regular season.

Μιλώντας στο περιοδικό «Kos Magazine», ο 31χρονος φόργουορντ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, τόσο στην εμπειρία του από το NBA όσο και στο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο δύσκολη, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον σύλλογο, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες ευκαιρίες στο μέλλον, χωρίς να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα

«Ναι, φυσικά. Πάντως, αρκετοί οπαδοί έρχονταν και μας στήριζαν. Μας υποστήριζαν ακόμη και στο αεροδρόμιο, όπως όταν ήρθαν να με υποδεχθούν. Με στενοχωρεί που δεν ήταν μία φυσιολογική σεζόν. Αλλά... θα υπάρξουν κι άλλες ευκαιρίες».

Στη συνέχεια, ο Χεζόνια ανέλυσε τις διαφορές ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το αμερικανικό μπάσκετ, ενώ αναφέρθηκε και στο πρότζεκτ του NBA Europe. Ο ίδιος δεν πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ ή κατά της νέας διοργάνωσης, εκφράζοντας, πάντως, την προσήλωσή του στο παραδοσιακό μοντέλο της EuroLeague. Παράλληλα, στάθηκε στα προβλήματα και τα σκάνδαλα που έχουν πλήξει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, επισημαίνοντας πως υπάρχουν αρκετά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

«Είναι δύσκολο να πω αυτή τη στιγμή αν είμαι υπέρ ή κατά. Εξακολουθώ να υποστηρίζω το παλιό, παραδοσιακό ευρωπαϊκό μπάσκετ της EuroLeague. Με αυτό μεγάλωσα. Επομένως, μου είναι δύσκολο να αποδεχθώ κάτι πιο σύγχρονο και καινούργιο. Όμως, με όλα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, με τόσα σκάνδαλα και τόσα πράγματα που δεν έχουν ακόμη ειπωθεί ή γίνει γνωστά, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Με ενδιαφέρει πραγματικά να δω τι θα προκύψει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πιστεύω, πάντως, ότι θα είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν αυτά τα δύο μοντέλα».