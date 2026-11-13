Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Η EuroLeague θυμήθηκε την επική αναμέτρηση του 2011 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague είναι αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα, με το «τριφύλλι» να υποδέχεται τους Καταλανούς στο Telekom Center Athens, έχοντας ως στόχο την ένατη νίκη του στη regular season και τη διατήρησή του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ξεχωριστή ιστορική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με ορισμένες από τις πιο σπουδαίες στιγμές της διοργάνωσης. Για τον Παναθηναϊκό, μάλιστα, η Μπαρτσελόνα αποτελεί έναν ιδιαίτερο αντίπαλο, αφού απέναντί της κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, το 1996, στο Παρίσι.

Με αφορμή τη νέα τους συνάντηση, η EuroLeague έκανε ένα ταξίδι στον χρόνο, θυμίζοντας μία ακόμη σπουδαία στιγμή της μεταξύ τους αντιπαλότητας, αυτή τη φορά από το 2011.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή αναφέρθηκε στο επικό Game 4 της σειράς των playoffs, όταν ο Παναθηναϊκός, μπροστά σε περίπου 20.000 φίλους του στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, επικράτησε με 78-67 της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ.

Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» έκαναν το 3-1 στη σειρά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Final Four της Βαρκελώνης. Εκεί, μάλιστα, ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή τους πορεία, κατακτώντας το τρόπαιο.

Η ανάρτηση της EuroLeague:

«Αναδρομή στα playoffs του 2010/11, όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την τότε πρωταθλητρία Μπαρτσελόνα μπροστά σε πάνω από 20.000 φίλους, δημιουργώντας μία από τις πιο θορυβώδεις και τρελές ατμόσφαιρες στην ιστορία της EuroLeague. Απόψε, συναντιούνται ξανά στο ίδιο ακριβώς γήπεδο!»