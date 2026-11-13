· Μπαρτσελόνα · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Η EuroLeague θυμήθηκε την επική αναμέτρηση του 2011 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

Με αφορμή τη νέα αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, η διοργανώτρια αρχή γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2011, θυμίζοντας την ιστορική νίκη των «πράσινων» με 78-67 στο Game 4 των playoffs.

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Η EuroLeague θυμήθηκε την επική αναμέτρηση του 2011 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague είναι αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα, με το «τριφύλλι» να υποδέχεται τους Καταλανούς στο Telekom Center Athens, έχοντας ως στόχο την ένατη νίκη του στη regular season και τη διατήρησή του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ξεχωριστή ιστορική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με ορισμένες από τις πιο σπουδαίες στιγμές της διοργάνωσης. Για τον Παναθηναϊκό, μάλιστα, η Μπαρτσελόνα αποτελεί έναν ιδιαίτερο αντίπαλο, αφού απέναντί της κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, το 1996, στο Παρίσι.

Με αφορμή τη νέα τους συνάντηση, η EuroLeague έκανε ένα ταξίδι στον χρόνο, θυμίζοντας μία ακόμη σπουδαία στιγμή της μεταξύ τους αντιπαλότητας, αυτή τη φορά από το 2011.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή αναφέρθηκε στο επικό Game 4 της σειράς των playoffs, όταν ο Παναθηναϊκός, μπροστά σε περίπου 20.000 φίλους του στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, επικράτησε με 78-67 της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ.

Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» έκαναν το 3-1 στη σειρά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Final Four της Βαρκελώνης. Εκεί, μάλιστα, ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή τους πορεία, κατακτώντας το τρόπαιο.

Η ανάρτηση της EuroLeague:

«Αναδρομή στα playoffs του 2010/11, όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την τότε πρωταθλητρία Μπαρτσελόνα μπροστά σε πάνω από 20.000 φίλους, δημιουργώντας μία από τις πιο θορυβώδεις και τρελές ατμόσφαιρες στην ιστορία της EuroLeague. Απόψε, συναντιούνται ξανά στο ίδιο ακριβώς γήπεδο!»

COMMENTS
LATEST NEWS
18:38 SUPER LEAGUE

Ρώτησε για Μπουνταουί ο Ολυμπιακός - Το ποσό που ζητά η Νις

18:36 EUROLEAGUE

Νοκ άουτ και ο Φαρίντ στην Μπασκόνια

18:29 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γεωργία

18:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολλανδοί για Καρέτσα: «Σαν τον Μαραντόνα,το κορυφαίο ταλέντο της Ελλάδας»

18:11 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν τη Δευτέρα (16/11) τα εισιτήρια για την σπουδαία αναμέτρηση με τη Μιλάν

18:06 SUPER LEAGUE

Με Ντεσπόντοφ η αποστολή του ΠΑΟΚ για το φιλικό κόντρα στην Παρτιζάν

18:01 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Έχουμε μεγάλη ανάγκη για νίκες - Θα μας βοηθούσε πολύ ένας... έξτρα παίκτης»

17:40 MUNDOBASKET

Στην αποστολή της Ισπανίας ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τα προκριματικά του MundoBasket 2027

17:31 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκή «τρέλα»: Εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από μία ώρα τα εισιτήρια με Φράιμπουργκ!

17:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστρέφει στην Αργεντινή ο Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε φιλικό με τη Ρίβερ Πλέιτ

17:06 EUROLEAGUE

Χεζόνια: «Αρκετοί οπαδοί του Παναθηναϊκού μας στήριζαν - Θα υπάρξουν κι άλλες ευκαιρίες»

16:53 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Φλιώνης και Ερτέλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας