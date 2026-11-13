ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Ντεσπόντοφ - «Έδεσε» τον Βούλγαρο μέχρι το 2029

Παρότι τα βουλγάρισκα ΜΜΕ έκαναν λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις και και προφορική συμφωνία του Κίριλ Ντεσπόντοφ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, τα δεδομένα ανατράπηκαν.

Και αυτό διότι ο 30χρονος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029, καθώς οι δύο πλευρές έχουν κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη δύο χρόνια.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Ντεσπόντοφ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, με τον ΠΑΟΚ να προχωρά εγκαίρως στην επέκταση της συνεργασίας του με τον διεθνή Βούλγαρο.

Ο Ντεσπόντοφ μετράει 121 συμμετοχές με τον Δικέφαλο, με απολογισμό 26 γκολ και 29 ασίστ, έχοντας παράλληλα πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα Ελλάδας το 2024.

Μάλιστα, ο Βούλγαρος εξτρέμ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της επιστροφής του από τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου έξι μήνες.