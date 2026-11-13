Κόμο: Επιστροφές για Φάμπρεγας λίγο πριν τη μάχη με ΑΕΚ

Με ορισμένες σημαντικές επιστροφές ενδέχεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ η Κόμο, στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Σεσκ Φάμπρεγας παρακολουθεί την κατάσταση των τραυματιών του, με δύο ποδοσφαιριστές να συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες να τεθούν ξανά στη διάθεσή του ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Ένωση.

Η ιταλική ομάδα προέρχεται από μία εντυπωσιακή εμφάνιση, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 9-1 της Λανς στη Γαλλία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Μάλιστα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για το σύνολο του Φάμπρεγας είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 24 Νοεμβρίου (22:00), με τους Ιταλούς να θέλουν να συνεχίσουν την εξαιρετική τους πορεία. Μέχρι τότε, πάντως, ο Ισπανός τεχνικός ευελπιστεί να έχει περιορίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Αυτή την περίοδο η Κόμο έχει πέντε ποδοσφαιριστές εκτός δράσης, τους Κιν, Ροντρίγκες, Αντάι, Ντιαό και Τσαλόμπα. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, οι δύο τελευταίοι έχουν πιθανότητες να επιστρέψουν νωρίτερα από το αναμενόμενο, αξιοποιώντας και το διάστημα της διακοπής.

Αμφότεροι αντιμετωπίζουν μυϊκά προβλήματα, με την κατάσταση του Τσαλόμπα να εμφανίζεται πιο καθησυχαστική. Οι ενοχλήσεις του Άγγλου δεν θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές και όλα δείχνουν πως θα μπορέσει να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αντίθετα, ο Ντιαό δύσκολα θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Κόμο στην αναμέτρηση με την Κάλιαρι, ωστόσο υπάρχουν θετικές ενδείξεις αναφορικά με τη δυνατότητά του να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Μία πιθανή επιστροφή του θα αποτελέσει σημαντική λύση για τον Φάμπρεγας ενόψει της συνέχειας.

Στο μεταξύ, ο Ντα Κούνια έχει αναλάβει να καλύψει το κενό του Ντιαό στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, παρότι δεν αγωνίζεται ως καθαρόαιμος εξτρέμ. Τη θέση του Τσαλόμπα στην ενδεκάδα έχει καλύψει ο Κεμπφ από τη στιγμή που ο Άγγλος τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού.

Η Κόμο πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν, καθώς βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Serie A, ενώ καταγράφει επίσης πολύ καλή πορεία στο Champions League, όπου βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Έτσι, η αναμέτρηση με την ΑΕΚ αποκτά ιδιαίτερη σημασία για αμφότερες τις ομάδες.