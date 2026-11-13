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Nations League: Ορίστηκε στο Λετονία - Αρμενία ο Φωτιάς με Ευαγγέλου στο VAR

Ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει στην αναμέτρηση της Λετονίας με την Αρμενία για το Nations League, καθώς η UEFA όρισε τον Βασίλη Φωτιά ως πρώτο διαιτητή.

Nations League: Ορίστηκε στο Λετονία - Αρμενία ο Φωτιάς με Ευαγγέλου στο VAR
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Σημαντική ελληνική παρουσία θα έχει η διαιτησία στην αναμέτρηση της Λετονίας με την Αρμενία, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Nations League.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε από την UEFA ως πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, έχοντας στο πλευρό του μία εξ ολοκλήρου ελληνική διαιτητική ομάδα.

Η ελληνική εκπροσώπηση δεν περιορίζεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Άγγελος Ευαγγέλου θα αναλάβει καθήκοντα VAR, ενώ Έλληνας θα είναι και ο AVAR, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο να συμπληρώνει την ομάδα.

Συνοπτικά, η διαιτητική ομάδα του Λετονία - Αρμενία:

Λετονία - Αρμενία (15/11, 16:00)

  • Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς.
  • Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχάλης Παπαδάκης.
  • 4ος διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου.
  • VAR: Άγγελος Ευαγγέλου.
  • AVAR: Γιάννης Παπαδόπουλος.
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