Nations League: Ορίστηκε στο Λετονία - Αρμενία ο Φωτιάς με Ευαγγέλου στο VAR
Ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει στην αναμέτρηση της Λετονίας με την Αρμενία για το Nations League, καθώς η UEFA όρισε τον Βασίλη Φωτιά ως πρώτο διαιτητή.
Σημαντική ελληνική παρουσία θα έχει η διαιτησία στην αναμέτρηση της Λετονίας με την Αρμενία, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Nations League.
Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε από την UEFA ως πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, έχοντας στο πλευρό του μία εξ ολοκλήρου ελληνική διαιτητική ομάδα.
Η ελληνική εκπροσώπηση δεν περιορίζεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Άγγελος Ευαγγέλου θα αναλάβει καθήκοντα VAR, ενώ Έλληνας θα είναι και ο AVAR, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο να συμπληρώνει την ομάδα.
Συνοπτικά, η διαιτητική ομάδα του Λετονία - Αρμενία:
Λετονία - Αρμενία (15/11, 16:00)
- Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς.
- Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχάλης Παπαδάκης.
- 4ος διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου.
- VAR: Άγγελος Ευαγγέλου.
- AVAR: Γιάννης Παπαδόπουλος.