Nations League: Ορίστηκε στο Λετονία - Αρμενία ο Φωτιάς με Ευαγγέλου στο VAR

Σημαντική ελληνική παρουσία θα έχει η διαιτησία στην αναμέτρηση της Λετονίας με την Αρμενία, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Nations League.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε από την UEFA ως πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, έχοντας στο πλευρό του μία εξ ολοκλήρου ελληνική διαιτητική ομάδα.

Η ελληνική εκπροσώπηση δεν περιορίζεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Άγγελος Ευαγγέλου θα αναλάβει καθήκοντα VAR, ενώ Έλληνας θα είναι και ο AVAR, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο να συμπληρώνει την ομάδα.

Συνοπτικά, η διαιτητική ομάδα του Λετονία - Αρμενία:

Λετονία - Αρμενία (15/11, 16:00)