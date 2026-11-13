GBL: Ποιοι σφυρίζουν το Άρης - Ολυμπιακός | Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής

Οι Συμεωνίδης, Πιτσίλκας και Τζιοπάνος ορίστηκαν να σφυρίζουν το ντέρμπι Άρης – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Greek Basketball League.

GBL: Ποιοι σφυρίζουν το Άρης - Ολυμπιακός | Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τους διαιτητές που θα έχουν την ευθύνη των αναμετρήσεων της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και στη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 17:30 στο Αλεξάνδρειο, με τους Συμεωνίδη, Πιτσίλκα και Τζιοπάνο να ορίζονται στη διαιτητική τριάδα. Κομισάριος της αναμέτρησης θα είναι ο Λαζαρίδης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Κολοσσό H Hotels Collection, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens, ενώ ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Καρδίτσας.

Συνοπτικά, οι ορισμοί των διαιτητών της αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

  • SUNEL Arena 17.00: ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας ELABET Τσιμπούρης-Μαλαμάς-Τεφτίκης (Ντίνος)
  • Γ. Μπουρούσης 17.30: Καρδίτσα Ιαπωνική - ΠΑΟΚ Καρπάνος-Μαρινάκης-Μηλαπίδης (Τέγα)
  • Δ. Τόφαλος 17.30: Προμηθέας Π. Βίκος Cola - Ηρακλής Σκανδαλάκης-Θεονάς-Παπαϊωάννου (Θεοδωρόπουλος)

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

  • Telekom Center Athens 13.00: Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός H Hotels Collection Κατραχούρας-Λόρτος-Αθανασιάδης Αθ. (Κυρτάτας)
  • Α. Παπανδρέου 13.00: Περιστέρι - Μύκονος Πουρσανίδης-Ζακεστίδης-Λιαρομκμάτης (Μωϋσιάδης)
  • Σ. Καραδήμας 16.00: Βίκος Φalcons - Μαρούσι Τηγάνης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης (Τζαμάκου)
  • Αλεξάνδρειο 17.30: Άρης - Ολυμπιακός Συμεωνίδης-Πιτσίλκας-Τζιοπάνος (Λαζαρίδης)
COMMENTS
LATEST NEWS
15:04 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Ντεσπόντοφ - «Έδεσε» τον Βούλγαρο μέχρι το 2029

14:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημη η εποχή Ποτσετίνο!

14:47 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Ντόρσεϊ «τρόλαρε» με… κλάμα το ερυθρόλευκο συγχωροχάρτι

14:27 CHAMPIONS LEAGUE

Κόμο: Επιστροφές για Φάμπρεγας λίγο πριν τη μάχη με ΑΕΚ

14:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με πατερίτσες στο Μαρόκο ο Ουναΐ - Ο λόγος του ταξιδιού

13:59 BET ON

Ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία

13:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Ορίστηκε στο Λετονία - Αρμενία ο Φωτιάς με Ευαγγέλου στο VAR

13:31 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2E28 - LIVE: Αντίστροφη μέτρηση για το Ολλανδία-Ελλάδα και το Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα

13:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποθέωσε Πήλιο ο Μαράν: «Εχουμε παίκτες που πραγματοποιούν εμφανίσεις υψηλού επιπέδου»

13:11 ΣΠΟΡ

Οδυσσέας Δήμας: Παραπέμφθηκε στον ανακριτή με κακουργηματικές διώξεις για τα αναβολικά

13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολλανδία: Η τελική αποστολή των «Οράνιε» για το ματς με την Ελλάδα - Οι επιλογές Τσάβι

12:46 EUROLEAGUE

Παρτιζάν: Έγινε κάτοικος… Βελιγραδίου ο Σίλβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας