GBL: Ποιοι σφυρίζουν το Άρης - Ολυμπιακός | Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής

Τους διαιτητές που θα έχουν την ευθύνη των αναμετρήσεων της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και στη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 17:30 στο Αλεξάνδρειο, με τους Συμεωνίδη, Πιτσίλκα και Τζιοπάνο να ορίζονται στη διαιτητική τριάδα. Κομισάριος της αναμέτρησης θα είναι ο Λαζαρίδης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Κολοσσό H Hotels Collection, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens, ενώ ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Καρδίτσας.

Συνοπτικά, οι ορισμοί των διαιτητών της αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

SUNEL Arena 17.00: ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας ELABET Τσιμπούρης-Μαλαμάς-Τεφτίκης (Ντίνος)

ELABET Τσιμπούρης-Μαλαμάς-Τεφτίκης (Ντίνος) Γ. Μπουρούσης 17.30: Καρδίτσα Ιαπωνική - ΠΑΟΚ Καρπάνος-Μαρινάκης-Μηλαπίδης (Τέγα)

Καρπάνος-Μαρινάκης-Μηλαπίδης (Τέγα) Δ. Τόφαλος 17.30: Προμηθέας Π. Βίκος Cola - Ηρακλής Σκανδαλάκης-Θεονάς-Παπαϊωάννου (Θεοδωρόπουλος)

Κυριακή 15 Νοεμβρίου