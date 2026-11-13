Στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Ντόρσεϊ

Ο παίκτης του Ολυμπιακού δίνει κανονικά το παρών στη σημερινή προπόνηση της ομάδας του. 

Στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Ντόρσεϊ
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Η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ ολοκληρώθηκε με τον παίκτη του Ολυμπιακού να επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις της ομάδας του.

Ο διεθνής άσος τελούσε υπό τιμωρία μετά το δημόσιο ξέσπασμά του για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, πριν τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, έχοντας τεθεί έκτοτε εκτός ομάδας για διάστημα ενός μήνα.

Ο Χρήστος Μπαφές χτες είχε προαναγγείλει την επιστροφή του ομογενούς παίκτη και πλέον μένει να φανεί το πως θα διαχιεριστεί την όλη κατάσταση ο προπονητής του, Γιώργος Μπαρτζώκας.

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