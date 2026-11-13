Χεσούς Οβόνο: Κλεισμένος σπίτι του μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ

Άσχημη είναι η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Χεσούς Οβόνο μετά τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Τενερίφη.

Ο 30χρονος επιθετικός είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με την Τενερίφη να ανακοινώνει τον θάνατό του την Τρίτη (3/11).

Σύμφωνα με τη «Marca», ο Οβόνο παραμένει στο σπίτι του στην Ανδόρα, έχοντας περιορίσει σημαντικά τις εξόδους του, ενώ βρίσκεται υπό την παρακολούθηση ψυχολόγων και γιατρών. Δεν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και θα το κάνει μόνο όταν αισθανθεί έτοιμος.

Παράλληλα, ο τερματοφύλακας έχει εκφράσει στην ομάδα του την επιθυμία να επικοινωνήσει με την οικογένεια του Ντε Μιγκέλ, είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή μηνύματος είτε με μια προσωπική επίσκεψη στο Τολέδο, προκειμένου να μοιραστεί τη θλίψη τους και να εκφράσει από κοντά τα συλλυπητήριά του.

Μάλιστα, είχε θελήσει να έρθει σε επαφή με τους συγγενείς του ποδοσφαιριστή ήδη από την επόμενη ημέρα του περιστατικού, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να παραστεί στην κηδεία του. Ωστόσο, άνθρωποι της Ανδόρα και πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του τον συμβούλευσαν να περιμένει, προτού προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.