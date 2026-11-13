NBA · Ντιτρόιτ Πίστονς · Ουάσινγκτον Ουίζαρντς Ουάσινγκτον Oυίζαρντς - Ντιτρόιτ Πίστονς 140-144 (παρ.): Τα Highlights από τη ματσάρα στην DC ONSPORTS TEAM 13 Νοεμβρίου 2026, 09:40 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση του ΝΒΑ. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Μεγάλος Διαγωνισμός Noviverse: 2 εισιτήρια για το NBA Europe στο Παρίσι σε περιμένουν! NBA NBA27 highlights COMMENTS LATEST NEWS 12:07 EUROLEAGUE Στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Ντόρσεϊ 11:54 SUPER LEAGUE Γκονζάλες: «Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου στον Ολυμπιακό» 11:27 GREEK BASKET LEAGUE GBL 7η αγωνιστική: Όλα τα βλέμματα στο «Παλέ» 11:09 ΣΠΟΡ Πύρρος Δήμας: Συνελήφθη ο αδελφός του για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές 11:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ελλάδα: Μέσα ο Κουρμπέλης για Ολλανδία - Αυτοί «κόπηκαν» από Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι 10:40 EUROLEAGUE Η χειρονομία του Μπάτλερ που προκάλεσε ένταση 10:30 ΣΠΟΡ Τέσσερις διαφορετικές διαδρομές, ένα κοινό όραμα: να προχωράμε μαζί 10:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Χεσούς Οβόνο: Κλεισμένος σπίτι του μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ 10:16 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ Λυμπερόπουλος στο «MATCH MODE»: «Κάναμε λάθος που σταματήσαμε στο παιχνίδι με τη Γιουβέντους» 10:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έβαλε τα κλάματα ο Κάρικ μετά την απόλυση 09:53 EUROLEAGUE EuroLeague: Αμφίβολοι Μαντάρ και Μπρίσετ στην Μακάμπι για Ολυμπιακό 09:40 NBA Ουάσινγκτον Oυίζαρντς - Ντιτρόιτ Πίστονς 140-144 (παρ.): Τα Highlights από τη ματσάρα στην DC ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ