ΠΑΟΚ: «Συναγερμός» με Μοναστηρλή - Ο κίνδυνος για έναν διαθέσιμο τερματοφύλακα

Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του 22χρονου τερματοφύλακα, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, για τα playoffs του Euro U21.

Ο 22χρονος γκολκίπερ ένιωσε ενοχλήσεις στο ισχίο στο 58ο λεπτό και δεν κατάφερε να συνεχίσει, με τον Νικόλαο Μπότη να παίρνει τη θέση του. Πλέον, τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος και το ενδεχόμενο διάστημα απουσίας του.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί επιπλέον προβληματισμό στον «Δικέφαλο», καθώς ο Μοναστηρλής είχε αγωνιστεί βασικός στα τρία προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας απέναντι σε ΑΕΚ, Αστέρα AKTOR και Ολυμπιακό, αποκτώντας σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι.

Την ίδια στιγμή, ο Γίρι Παβλένκα παραμένει εκτός δράσης, μετά την επέμβαση στον ώμο στην οποία υποβλήθηκε, με την επιστροφή του να υπολογίζεται σε τουλάχιστον δύο μήνες. Έτσι, σε περίπτωση που ο τραυματισμός του Μοναστηρλή αποδειχθεί σοβαρός, ο Αντώνης Τσιφτσής θα αποτελεί τη μοναδική διαθέσιμη επιλογή της πρώτης ομάδας κάτω από τα δοκάρια.

Στον ΠΑΟΚ περιμένουν πλέον τις εξετάσεις του νεαρού τερματοφύλακα, ενώ η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της επιστροφής στη δράση.