Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι

Η 11η αγωνιστική της EuroLeague συνεχίστηκε με σημαντικές αναμετρήσεις και αρκετές εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 105-84 του Ερυθρού Αστέρα, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 7-4.

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία επιβλήθηκε με 80-73 της Χάποελ στο ντέρμπι της Κύπρου, φτάνοντας στο 3-8.

Η Βαλένθια νίκησε με 102-87 της Μπάγερν, με τον Τι Τζέι Σορτς να σημειώνει double double (14 πόντοι, 10 ασίστ), ενώ η Ζαλγκίρις πέρασε από το Μιλάνο με 86-83 επί της Αρμάνι, έχοντας πρωταγωνιστή τον Γιόνας Βαλαντσιούνας (17 πόντοι, 20 ριμπάουντ).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 11/11

Παρτίζαν – Μπασκόνια 80-66

Παρί – Φενέρμπαχτσε 111-109

Πέμπτη 12/11

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73

Ολυμπιακός – Ντουμπάι 101-72

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 102-87

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις 83-86

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 105-84

Παρασκευή 13/11

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (19:30)

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (21:15)

Βιλερμπάν – Μπεσίκτας (21:30)

Η βαθμολογία