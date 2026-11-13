Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική.
Η 11η αγωνιστική της EuroLeague συνεχίστηκε με σημαντικές αναμετρήσεις και αρκετές εντυπωσιακές εμφανίσεις.
Πιο συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 105-84 του Ερυθρού Αστέρα, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 7-4.
Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία επιβλήθηκε με 80-73 της Χάποελ στο ντέρμπι της Κύπρου, φτάνοντας στο 3-8.
Η Βαλένθια νίκησε με 102-87 της Μπάγερν, με τον Τι Τζέι Σορτς να σημειώνει double double (14 πόντοι, 10 ασίστ), ενώ η Ζαλγκίρις πέρασε από το Μιλάνο με 86-83 επί της Αρμάνι, έχοντας πρωταγωνιστή τον Γιόνας Βαλαντσιούνας (17 πόντοι, 20 ριμπάουντ).
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 11/11
Παρτίζαν – Μπασκόνια 80-66
Παρί – Φενέρμπαχτσε 111-109
Πέμπτη 12/11
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73
Ολυμπιακός – Ντουμπάι 101-72
Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 102-87
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις 83-86
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 105-84
Παρασκευή 13/11
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (19:30)
Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (21:15)
Βιλερμπάν – Μπεσίκτας (21:30)
Η βαθμολογία