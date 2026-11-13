· Ολυμπιακός

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική.

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 11η αγωνιστική της EuroLeague συνεχίστηκε με σημαντικές αναμετρήσεις και αρκετές εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 105-84 του Ερυθρού Αστέρα, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 7-4.

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία επιβλήθηκε με 80-73 της Χάποελ στο ντέρμπι της Κύπρου, φτάνοντας στο 3-8.

Η Βαλένθια νίκησε με 102-87 της Μπάγερν, με τον Τι Τζέι Σορτς να σημειώνει double double (14 πόντοι, 10 ασίστ), ενώ η Ζαλγκίρις πέρασε από το Μιλάνο με 86-83 επί της Αρμάνι, έχοντας πρωταγωνιστή τον Γιόνας Βαλαντσιούνας (17 πόντοι, 20 ριμπάουντ).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 11/11

Παρτίζαν – Μπασκόνια 80-66

Παρί – Φενέρμπαχτσε 111-109

Πέμπτη 12/11

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73

Ολυμπιακός – Ντουμπάι 101-72

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 102-87

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις 83-86

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 105-84

Παρασκευή 13/11

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (19:30)

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (21:15)

Βιλερμπάν – Μπεσίκτας (21:30)

Η βαθμολογία

ipoundiiiiiiiiii-iiiiii-2026-11-13-000124.png

COMMENTS
LATEST NEWS
00:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες - Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»

00:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Νίκη-δήλωση για την Ιταλία - Πέρασε από την Πράγα η Ισπανία

00:05 EUROLEAGUE

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι

23:58 SUPER LEAGUE 2

Πανιώνιος: Νέος προπονητής ο Δημήτρης Κοροπούλης

23:54 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87: Με πολυφωνία στην επίθεση και «διπλό» Σορτς έφτασε στη νίκη

23:51 EUROLEAGUE

Αρμάνι - Ζαλγκίρις 83-86: Ένας Μπάνκι δεν φέρνει την «άνοιξη» και η κατρακύλα των Ιταλών συνεχίζεται

23:45 EUROLEAGUE

Μπαφές: «Τελείωσε η τιμωρία του Ντόρσεϊ - Αύριο θα είναι κανονικά στην προπόνηση»

23:37 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Τα highlights από την εμφατική νίκη των Πειραιωτών (vid)

23:36 EUROLEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73: Αφεντικό της πόλης η «ομάδα του λαού»

23:23 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα - Ο Σπανούλης θα είναι χαρούμενος»

23:14 EUROLEAGUE

Φουρνιέ: «Ο Βεζένκοφ είναι θρύλος του συλλόγου, αντιδράσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

23:11 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Είναι καλύτερο να έχεις τον Σάσα στην ομάδα σου παρά να τον αντιμετωπίζεις ως αντίπαλο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας