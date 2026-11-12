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Φουρνιέ: «Ο Βεζένκοφ είναι θρύλος του συλλόγου, αντιδράσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ (28π.), αμέσως μετά την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Φουρνιέ: «Ο Βεζένκοφ είναι θρύλος του συλλόγου, αντιδράσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»
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Με... σπασμένα τα φρένα, ο Ολυμπιακός επέστρεψε εμφατικά στις νίκες στην EuroLeague, επικρατώντας με 101-72 της Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των «ερυθρόλευκων», σημειώνοντας 28 πόντους, και μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε για την αντίδραση της ομάδας μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και για τον φίλο του, Σάσα Βεζένκοφ, με αφορμή το ιστορικό του επίτευγμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γάλλος γκαρντ:

Για την αντίδραση του Ολυμπιακού μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα: «Το θέμα είναι πώς αντιδράς σε μια τέτοια κατάσταση και εμείς αντιδράσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση επιστρέφοντας στις καλές μας παρουσίες, αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας. Ο Σάσα κι εγώ μπορεί να πετύχαμε αρκετούς πόντους, όμως ήταν μια σπουδαία ομαδική δουλειά.

Κάναμε κάποιες μικρές προσαρμογές που αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικές. Παίξαμε πιο δυνατά, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Θέλαμε να εξιλεωθούμε για την κακή εμφάνιση της προηγούμενης εβδομάδας. Τώρα προχωράμε και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι».

Για το σημαντικό επίτευγμα του Σάσα Βεζένκοφ: «Αλήθεια; Εντάξει, αυτό είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα, πρώτα απ' όλα. Τι μπορώ να πω για τον Σάσα; Προφανώς είναι ένας θρύλος του συλλόγου. Αλλά για μένα, πάνω απ' όλα, είναι φίλος μου.

Θέλω να είναι καλά, θέλω να αισθάνεται αυτοπεποίθηση. Τον ψάχνω συνεχώς μέσα στο γήπεδο, όπως κάνουμε όλοι μας. Είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης. Ηγείται με το παράδειγμά του και δουλεύει πάρα πολύ σκληρά.

Θα μπορούσα να μιλάω ασταμάτητα γι' αυτόν. Όμως, για μένα, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το πόσο καλή καρδιά έχει».

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