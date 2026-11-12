Βεζένκοφ: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα - Ο Σπανούλης θα είναι χαρούμενος»

Ιστορία έγραψε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ντουμπάι στη SUNEL Arena για την 11η αγωνιστική της EuroLeague ο Σάσα Βεζένκοφ, καθώς ο MVP των «ερυθρόλευκων» έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας του αγώνα, ο 31χρονος φόργουορντ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ξεχωριστό επίτευγμά του, τη σημασία των τίτλων για τον ίδιο, αλλά και την αντίδραση της ομάδας του μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

«Αυτό με ρώτησες και πριν 2-3 εβδομάδες όταν πέρασα τον Πρίντεζη και τώρα βάζω το όνομά μου δίπλα στον Σπανούλη, τον μεγαλύτερο παίκτη της Ευρωλίγκας για εμένα, είναι κάτι ξεχωριστό. Το πιο σημαντικό είναι οι τίτλοι της ομάδας και όταν ήρθα εδώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έρθει αυτή η μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες στον σύλλογο, την οικογένειά μου, τους προέδρους. Είναι καλό για τον εγωισμό, αλλά οι τίτλοι είναι το πιο σημαντικό. Ο Βασίλης θα είναι χαρούμενος για εμένα.

Δεν είμαστε τόσο καλοί όσο δείξαμε σήμερα, αλλά ούτε τόσο κακοί όσο δείξαμε στο παρελθόν. Είχαμε κάποιους που έλειπαν, κάποιους νέους παίκτες. Είναι δύσκολα, πρέπει να προσαρμοστούμε. Χαρούμενος που βγάλαμε αντίδραση απέναντι σε μία ομάδα που έχει πολύ ταλέντο. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι δίπλα μου και συνεχίζουμε».