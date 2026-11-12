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Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73: Αφεντικό της πόλης η «ομάδα του λαού»

Η Κύπρος έφερε... γούρι στη Μακάμπι, καθώς η «ομάδα του λαού» επικράτησε με 80-73 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο παρθενικό της παιχνίδι στο «Στέλιος Κυπριανού» για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73: Αφεντικό της πόλης η «ομάδα του λαού»
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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε τη νίκη στο ισραηλινό ντέρμπι της Κύπρου, επικρατώντας με 80-73 της Χάποελ στο «Στέλιος Κυπριανού», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η Μακάμπι είχε περισσότερες λύσεις στο ξεκίνημα και με ένα σερί 8-0 ξέφυγε με 23-13, πριν κλείσει την πρώτη περίοδο στο 25-21. Η Χάποελ προσπάθησε να επιστρέψει, πλησίασε στον πόντο, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (41-33).

Η Χάποελ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και με σερί 10-0 πέρασε μπροστά με 43-50, όμως η Μακάμπι απάντησε με πρωταγωνιστή τον Κόλσον και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +4 (56-52).

Το ντέρμπι παρέμεινε αμφίρροπο μέχρι τα τελευταία λεπτά, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Τα τρίποντα των Κλαρκ και Τάις έδωσαν σημαντική ανάσα στη Μακάμπι, ενώ ο Μαντάρ με καθοριστικές βολές στο φινάλε «κλείδωσε» τη νίκη με 80-73.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-33, 56-52, 80-73

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ

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