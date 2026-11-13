Nations League: Νίκη-δήλωση για την Ιταλία - Πέρασε από την Πράγα η Ισπανία

Η 5η αγωνιστική του Nations League έφερε ανακατατάξεις και νέα δεδομένα στη «μάχη» της πρόκρισης για τα προημιτελικά, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής. Στον Α' όμιλο της League A, η Ιταλία επικράτησε με 3-1 της Γαλλίας και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν πλέον στους 10 βαθμούς, με το Βέλγιο να ακολουθεί στους 9. Έτσι, η μεταξύ τους αναμέτρηση την Κυριακή (15/11) αποκτά χαρακτήρα... τελικού για την πρόκριση στο Final-8.

Στον 3ο όμιλο, η Ισπανία συνέχισε νικηφόρα την πορεία της, επικρατώντας με 2-0 της Τσεχίας και φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Την ίδια ώρα, η Αγγλία νίκησε με 2-1 την Κροατία στο Γουέμπλεϊ, με τον Χάρι Κέιν να γράφει ιστορία, καθώς έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής ομάδας, φτάνοντας τις 126.

Στη League C, Αλβανία και Λευκορωσία πήραν σημαντικές νίκες απέναντι σε Φινλανδία και Σαν Μαρίνο αντίστοιχα, αφήνοντας ανοιχτά τα πάντα στην υπόθεση της απευθείας ανόδου στη μεταξύ τους αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής. Αντίθετα, το Μαυροβούνιο εξασφάλισε ήδη την άνοδό του στη League B, καθώς επικράτησε με 2-1 της Λετονίας, παρότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο για περίπου 35' λεπτά.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

LEAGUE A

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Τουρκία-Βέλγιο 1-2

(20' Γκιουλέρ - 27' Ντε Μπρόινε, 30' Ντε Κετελάρε)

Ιταλία-Γαλλία 3-1

(26', 75' Φρ.Εσπόζιτο, 63' Φρατέζι - 10' Ολίσε)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ολλανδία-Ελλάδα 13/11, 21:45

Σερβία-Γερμανία 13/11, 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Τσεχία-Ισπανία 0-2

(39' πέν. Μπαένα, 90΄+6' Πουμπίλ)

Αγγλία-Κροατία 2-1

(24' Ρότζερς, 64' πέν. Κέιν - 59' Σούτσιτς)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Νορβηγία-Ουαλία 14/11, 19:00

Πορτογαλία-Δανία 14/11, 21:45

LEAGUE B

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Σκωτία-Σκόπια 13/11, 21:45

Σλοβενία-Ελβετία 13/11, 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Γεωργία-Ουγγαρία 14/11, 19:00

Β.Ιρλανδία-Ουκρανία 14/11, 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Κόσοβο-Ισραήλ 14/11, 16:00

Αυστρία-Ιρλανδία 14/11, 21:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Σουηδία-Βοσνία 14/11, 21:45

Ρουμανία-Πολωνία 14/11, 21:45

LEAGUE C

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Αλβανία-Φινλανδία 2-0

(35' Μούτσι, 50' Μάναϊο)

Σαν Μαρίνο-Λευκορωσία 0-2

(13' Γκομάνοφ, 17' Κοντσεβόϊ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Αρμενία-Κύπρος 1-1

(58' Γκαριμπιάν - 9' Πίκις)

Μαυροβούνιο-Λετονία 2-1

(70' Κρστοβιτς, 90'+1 Μάρας - 72' Μέλνικς)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Μολδαβία-Καζακστάν 13/11, 19:00

Σλοβακία-Νησιά Φαρόε 13/11, 21:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Λουξεμβούργο-Εσθονία 13/11, 21:45

Βουλγαρία-Ισλανδία 13/11, 21:45

LEAGUE D

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ανδόρα-Γιβραλτάρ 13/11, 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Λιχτενστάιν-Αζερμπαϊτζάν 13/11, 21:45