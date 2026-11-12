Αρμάνι - Ζαλγκίρις 83-86: Ένας Μπάνκι δεν φέρνει την «άνοιξη» και η κατρακύλα των Ιταλών συνεχίζεται

Ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, η Ζαλγκίρις έφυγε με σημαντικό «διπλό» από το Μιλάνο, επικρατώντας με 86-83 της Αρμάνι, η οποία παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία της EuroLeague, στο ντεμπούτο του Λούκα Μπάνκι στον πάγκο της.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και με πρωταγωνιστή τον Γκούντουριτς πήραν από νωρίς το προβάδισμα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 25-18. Η Ζαλγκίρις, ωστόσο, αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Γκριγκόνις να δίνει λύσεις από την περιφέρεια και τον Βαλαντσιούνας να ανεβάζει την απόδοση της ομάδας του. Οι Λιθουανοί γύρισαν το ματς και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 45-41.

Η Αρμάνι ισοφάρισε με την έναρξη της τρίτης περιόδου, όμως η Ζαλγκίρις απάντησε με σερί που της επέτρεψε να ξεφύγει στο σκορ. Με αποτελεσματική άμυνα και επιθετικές λύσεις από τους Τουμπέλις και Έντουαρντς, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +11 (52-63).

Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Κάουνας διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε μέχρι το +17 (61-78), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η Αρμάνι προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, με τη Ζαλγκίρις να παίρνει το διπλό με 86-83.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 41-45, 52-63, 83-86.