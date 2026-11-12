· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο · Ζαλγκίρις

Αρμάνι - Ζαλγκίρις 83-86: Ένας Μπάνκι δεν φέρνει την «άνοιξη» και η κατρακύλα των Ιταλών συνεχίζεται

Η Ζαλγκίρις πέρασε νικηφόρα από το Μιλάνο, επικρατώντας με 86-83 της Αρμάνι στο ντεμπούτο του Λούκα Μπάνκι, «βυθίζοντας» ακόμη περισσότερο τους Ιταλούς.

Αρμάνι - Ζαλγκίρις 83-86: Ένας Μπάνκι δεν φέρνει την «άνοιξη» και η κατρακύλα των Ιταλών συνεχίζεται
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, η Ζαλγκίρις έφυγε με σημαντικό «διπλό» από το Μιλάνο, επικρατώντας με 86-83 της Αρμάνι, η οποία παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία της EuroLeague, στο ντεμπούτο του Λούκα Μπάνκι στον πάγκο της.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και με πρωταγωνιστή τον Γκούντουριτς πήραν από νωρίς το προβάδισμα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 25-18. Η Ζαλγκίρις, ωστόσο, αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Γκριγκόνις να δίνει λύσεις από την περιφέρεια και τον Βαλαντσιούνας να ανεβάζει την απόδοση της ομάδας του. Οι Λιθουανοί γύρισαν το ματς και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 45-41.

Η Αρμάνι ισοφάρισε με την έναρξη της τρίτης περιόδου, όμως η Ζαλγκίρις απάντησε με σερί που της επέτρεψε να ξεφύγει στο σκορ. Με αποτελεσματική άμυνα και επιθετικές λύσεις από τους Τουμπέλις και Έντουαρντς, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +11 (52-63).

Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Κάουνας διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε μέχρι το +17 (61-78), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η Αρμάνι προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, με τη Ζαλγκίρις να παίρνει το διπλό με 86-83.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 41-45, 52-63, 83-86.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες - Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»

00:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Νίκη-δήλωση για την Ιταλία - Πέρασε από την Πράγα η Ισπανία

00:05 EUROLEAGUE

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι

23:58 SUPER LEAGUE 2

Πανιώνιος: Νέος προπονητής ο Δημήτρης Κοροπούλης

23:54 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87: Με πολυφωνία στην επίθεση και «διπλό» Σορτς έφτασε στη νίκη

23:51 EUROLEAGUE

Αρμάνι - Ζαλγκίρις 83-86: Ένας Μπάνκι δεν φέρνει την «άνοιξη» και η κατρακύλα των Ιταλών συνεχίζεται

23:45 EUROLEAGUE

Μπαφές: «Τελείωσε η τιμωρία του Ντόρσεϊ - Αύριο θα είναι κανονικά στην προπόνηση»

23:37 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Τα highlights από την εμφατική νίκη των Πειραιωτών (vid)

23:36 EUROLEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73: Αφεντικό της πόλης η «ομάδα του λαού»

23:23 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα - Ο Σπανούλης θα είναι χαρούμενος»

23:14 EUROLEAGUE

Φουρνιέ: «Ο Βεζένκοφ είναι θρύλος του συλλόγου, αντιδράσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

23:11 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Είναι καλύτερο να έχεις τον Σάσα στην ομάδα σου παρά να τον αντιμετωπίζεις ως αντίπαλο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας