Μπαρτζώκας: «Είναι καλύτερο να έχεις τον Σάσα στην ομάδα σου παρά να τον αντιμετωπίζεις ως αντίπαλο»

Ο Ολυμπιακός ήταν... σαρωτικός κόντρα στην Ντουμπάι, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 101-72 της Ντουμπάι στη SUNEL Arena για την 11η αγωνιστική της EuroLeague και να αφήνουν πίσω τους την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Μιλώντας αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην αντίδραση της ομάδας του μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, την εξαιρετική εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ, αλλά και το ιστορικό επίτευγμα του Σάσα Βεζένκοφ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για την αντίδραση του Ολυμπιακού μετά την κακή εμφάνιση της προηγούμενης εβδομάδας:

«Αυτό είναι το μπάσκετ. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε πετύχει 57 πόντους σε ολόκληρο το παιχνίδι και σήμερα βάλαμε 57 μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Φυσικά, παίζει ρόλο και η ημέρα στην οποία βρίσκεσαι, αλλά θεωρώ ότι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε καλές προπονήσεις αυτή την εβδομάδα. Ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε σε καλή κατάσταση και συνολικά όλη η ομάδα ήταν πολύ καλή.

Νομίζω ότι απολαύσαμε το παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους μας. Η Ντουμπάι είναι μια ομάδα που σέβομαι πολύ. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις μια ομάδα με τόσο μεγάλο ταλέντο. Έπρεπε να είμαστε πραγματικά συμπαγείς στην άμυνα και να κυκλοφορούμε σωστά την μπάλα στην επίθεση».

Για τον Βεζένκοφ που ανέβηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ του Ολυμπιακού στην EuroLeague: «Είναι καλύτερο να έχεις τον Σάσα στην ομάδα σου παρά να τον αντιμετωπίζεις ως αντίπαλο! Μιλάμε για έναν παίκτη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην καλύτερη ηλικία του και έχει πολλά χρόνια μπροστά του για να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, να κατακτήσει τίτλους, να πετύχει μεγάλες νίκες και να απολαύσει το μπάσκετ. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι πολύ σημαντικό».