Ολυμπιακός - Ντουμπάι 101-72: «Ξέσπασε» πάνω της με «100άρα» και επέστρεψε εμφατικά στις νίκες

Ναι, αυτός ήταν Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» με ισοπεδωτική εμφάνιση κόντρα στο... φάντασμα της Ντουμπάι στη SUNEL Arena, επικράτησαν με 101-72 και άφησαν πίσω τους την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, επιστρέφοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε με το «μαχαίρι στα δόντια» από το πρώτο δευτερόλεπτο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι και έχοντας τους Εβάν Φουρνιέ (28π., 5 ασ.) και Σάσα Βεζένκοφ (20π., 4 ριμπ.) σε δαιμονιώδη κατάσταση πανηγύρισε την 8η νίκη του στη διοργάνωση (8-3).

Ξεχωριστής σημασία ήταν το παιχνίδι για τον Βούλγαρο σταρ, καθώς ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη στη λίστα των πρώτων σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague και πλέον απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

Όσον αφορά το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ, ο Μπέικον προσπάθησε να σώσει ό,τι... σώζεται με 20 πόντους, ενώ καλή παρουσία μέχρι ενός σημείου είχε και ο Καμπενγκέλε με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν άστοχα, με τον Ολυμπιακό να ανοίγει το σκορ με τον Βεζένκοφ (0-2). Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν γρήγορα ρυθμό και με ένα σερί 5-0 προηγήθηκαν με 11-6 στο 4', έπειτα από τρίποντο του Φουρνιέ.

Ο Βεζένκοφ είχε πάρει... φόρα και, με τον Φουρνιέ να προσφέρει σημαντικές βοήθειες, ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +7 για το 25-18.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε τη διαφορά στο 29-20 ξανά με τον Βεζένκοφ, όμως η Ντουμπάι αντέδρασε και μείωσε σε 29-24 με τον Μπλόσομγκεϊμ. Ο Τζόουνς έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (37-26), ενώ παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να πλησιάσουν με ένα 3-9 επιμέρους (42-35), ο Γουόρντ με τρίποντο διατήρησε σταθερά το προβάδισμα των Πειραιωτών (45-35).

Ο Φουρνιέ με δύσκολο τρίποντο από τη γωνία έστειλε τον Ολυμπιακό πάνω από τους 50 πόντους, με τη διαφορά να φτάνει μέχρι και το +15 (52-37). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» στο +14 (57-43), έπειτα από καλάθι του Εμπάι Εντιάι.

Στην επανάληψη, ο Σενγκέλια έκανε φάουλ πάνω σε προσπάθεια τριών πόντων του Φουρνιέ και ο Γάλλος δεν έχασε ευκαιρία, στέλνοντας τη διαφορά στους 18 πόντους για το 62-44. Ο Πασκουάλ είδε τη διαφορά να ξεμακραίνει ακόμα περισσότερο με σουτ εκτός ισορροπίας του Τζόσεφ (69-49), καλώντας εσπευσμένα τάιμ-άουτ. Με τα φρένα... σπασμένα και τον Βεζένκοφ σε μεγάλα κέφια, ο Ολυμπιακός ξέφυγε στη «στρατόσφαιρα» για το 78-51! Η τρίτη περίοδος έληξε με ένα επιμέρους 10-2 για το 88-56, με το τέταρτο δεκάλεπτο να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Οι Πειραιώτες «κατοστάρησαν» με τον Εντιάι (101-71), ενώ το τελικό 101-72 «σφράγισε» την 8η νίκη του Ολυμπιακού στην EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 57-43, 88-56, 101-72

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