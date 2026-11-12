· Τραμπζονσπόρ

Τέλος ο Κάνααν από την Τράμπζονσπορ

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναζητήσει ο Αϊζέια Κάνααν, καθώς ο 35χρονος πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από την Τράμπζονσπορ.

Τέλος ο Κάνααν από την Τράμπζονσπορ
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Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Αϊζέια Κάνααν και Τράμπζονσπορ, καθώς όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα, ο 35χρονος γκαρντ αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο.

Παρά τις ικανοποιητικές του εμφανίσεις στο BCL, ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού φαίνεται να μην τήρησε συγκεκριμένο όρο στο συμβόλαιό του και κάπως έτσι η συνεργασία των δύο πλευρών λύθηκε μονομερώς.

Σε 3 παιχνίδια στην Ευρώπη, ο Κάνααν είχε κατά μέσο όρο 11,7 πόντους και 2 ασίστ ανά αγώνα σε περίπου 20:00 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Τράμπζονσπορ:

«Το συμβόλαιο του επαγγελματία μπασκετμπολίστα μας, Isaiah Canaan, τερματίστηκε μονομερώς από τον σύλλογό μας για εύλογη αιτία, λόγω της μη τήρησης των οδηγιών από τον ίδιο».

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