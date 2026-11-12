Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague ο Βεζένκοφ - Ξεπέρασε τον Σπανούλη

Ο Βεζένκοφ με jumpshoot άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Ντουμπάι.

Κάπως έτσι, ο MVP της EuroLeague έφτασε τους 3.553 πόντους με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην διοργάνωση. Μια επίδοση που τον έφερε στην κορυφή της σχετικής λίστας, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω του τον Βασίλη Σπανούλη

Ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» υποχώρησε με 3.552 πόντους στη δεύτερη θέση της λίστας. Τρίτος ακολουθεί ο Γιώργος Πρίντεζης με 3.380 πόντους, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Κώστας Παπανικολάου με 2.730.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει φτάσει τους 1.926 πόντους, με τον Σάσα Βεζένκοφ να γράφει πλέον το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι πρώτοι σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague