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Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague ο Βεζένκοφ - Ξεπέρασε τον Σπανούλη

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Σάσα Βεζένκοφ, καθώς ο άσος του Ολυμπιακού έφτασε τους 3.553 πόντους στην EuroLeague, κάτι που τον κατατάσσει στην πρώτη θέση των σκόρερ του συλλόγου, ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη.

Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague ο Βεζένκοφ - Ξεπέρασε τον Σπανούλη
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Ο Βεζένκοφ με jumpshoot άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Ντουμπάι.

Κάπως έτσι, ο MVP της EuroLeague έφτασε τους 3.553 πόντους με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην διοργάνωση. Μια επίδοση που τον έφερε στην κορυφή της σχετικής λίστας, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω του τον Βασίλη Σπανούλη

Ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» υποχώρησε με 3.552 πόντους στη δεύτερη θέση της λίστας. Τρίτος ακολουθεί ο Γιώργος Πρίντεζης με 3.380 πόντους, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Κώστας Παπανικολάου με 2.730.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει φτάσει τους 1.926 πόντους, με τον Σάσα Βεζένκοφ να γράφει πλέον το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι πρώτοι σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague

  1. Σάσα Βεζένκοφ: 3.553 πόντοι
  2. Βασίλης Σπανούλης: 3.552 πόντοι
  3. Γιώργος Πρίντεζης: 3.380 πόντοι
  4. Κώστας Παπανικολάου: 2.730 πόντοι
  5. Νίκολα Μιλουτίνοφ: 1.926 πόντοι
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