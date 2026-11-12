«Σκαλονέτα» μέχρι το 2030: Ανανέωσε με την εθνική Αργεντινής ο Σκαλόνι!

To επιτυχημένο του έργο στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής θα συνεχίσει ο Λιονέλ Σκαλόνι, καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030.

Ο 48χρονος τεχνικός βρίσκεται στο τιμόνι της «Αλμπισελέστε» από το 2018 και έχει οδηγήσει την ομάδα σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της, κατακτώντας συνολικά τέσσερις τίτλους.

Συγκεκριμένα, υπό τις οδηγίες του η Αργεντινή πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ, δύο Copa America (2021, 2024), καθώς και το Finalissima του 2022, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο διεθνές ποδόσφαιρο.