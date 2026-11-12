Εθνική Ελπίδων: Στην κυκλοφορία τα δωρεάν εισιτήρια για τη ρεβάνς με την Ισλανδία στη Λεωφόρο

Στη διάθεση των φιλάθλων βρίσκονται τα δωρεάν εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία, στη ρεβάνς των play-offs για την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21. Μετά το 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στο Ρέικιαβικ, η ελληνική ομάδα έχει μπροστά της την ευκαιρία να εξασφαλίσει την παρουσία της στη διοργάνωση.

Το καθοριστικό παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», με την Εθνική να διεκδικεί την επιστροφή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 έπειτα από 25 χρόνια.

Οι φίλαθλοι που θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια των νεαρών διεθνών μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο γήπεδο είναι η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Μπορείτε ΕΔΩ να κλείσετε το εισιτήριό σας.

Χρήσιμες διευκρινίσεις

Η είσοδος στο γήπεδο είναι δωρεάν, ωστόσο είναι απαραίτητη η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της Ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η έκδοση του εισιτηρίου πραγματοποιείται χωρίς οικονομικό αντίτιμο, με απλή καταχώριση των προσωπικών στοιχείων του φιλάθλου στην πλατφόρμα της Ticketmaster.Για την είσοδο στο γήπεδο δεν απαιτείται η χρήση του Gov.gr Wallet.