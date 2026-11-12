· Ελλάδα

Εθνική Ελπίδων: Στην κυκλοφορία τα δωρεάν εισιτήρια για τη ρεβάνς με την Ισλανδία στη Λεωφόρο

Δωρεάν είσοδος με ηλεκτρονικό εισιτήριο στη μάχη της «γαλανόλευκης».

Εθνική Ελπίδων: Στην κυκλοφορία τα δωρεάν εισιτήρια για τη ρεβάνς με την Ισλανδία στη Λεωφόρο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη διάθεση των φιλάθλων βρίσκονται τα δωρεάν εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία, στη ρεβάνς των play-offs για την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21. Μετά το 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στο Ρέικιαβικ, η ελληνική ομάδα έχει μπροστά της την ευκαιρία να εξασφαλίσει την παρουσία της στη διοργάνωση.

Το καθοριστικό παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», με την Εθνική να διεκδικεί την επιστροφή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 έπειτα από 25 χρόνια.

Οι φίλαθλοι που θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια των νεαρών διεθνών μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο γήπεδο είναι η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Μπορείτε ΕΔΩ να κλείσετε το εισιτήριό σας.

Χρήσιμες διευκρινίσεις

Η είσοδος στο γήπεδο είναι δωρεάν, ωστόσο είναι απαραίτητη η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της Ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η έκδοση του εισιτηρίου πραγματοποιείται χωρίς οικονομικό αντίτιμο, με απλή καταχώριση των προσωπικών στοιχείων του φιλάθλου στην πλατφόρμα της Ticketmaster.Για την είσοδο στο γήπεδο δεν απαιτείται η χρήση του Gov.gr Wallet.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:23 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα - Ο Σπανούλης θα είναι χαρούμενος»

23:14 EUROLEAGUE

Φουρνιέ: «Ο Βεζένκοφ είναι θρύλος του συλλόγου, αντιδράσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

23:11 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Είναι καλύτερο να έχεις τον Σάσα στην ομάδα σου παρά να τον αντιμετωπίζεις ως αντίπαλο»

22:59 STORIES

MATCH MODE LIVE: Γιώργος Τσαντάκης και Άγγελος Μπασινάς υποδέχονται τον Νίκο Λυμπερόπουλο

22:53 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Ντουμπάι 101-72: «Ξέσπασε» πάνω της με «100άρα» και επέστρεψε εμφατικά στις νίκες

22:39 SUPER LEAGUE

AEK: «Κιτρινόμαυρος» μέχρι το 2029 ο Λούκα Γιόβιτς – Η ρήτρα αποδέσμευσης των 20.000.000 ευρώ

22:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίθεση Μπλάτερ σε Ινφαντίνο: «Ο Τζιάνι είναι δικτάτορας και χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια»

22:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τέλος ο Κάνααν από την Τράμπζονσπορ

21:50 EUROLEAGUE

LIVE Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

21:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Αγγλία - Κροατία για το Nations League

21:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ιταλία - Γαλλία: Η μεγάλη «μάχη» στον Α' όμιλο του Nations League

21:31 EUROLEAGUE

Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague ο Βεζένκοφ - Ξεπέρασε τον Σπανούλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας