Αϊντχόφεν: Στο στόχαστρο ο Κέβιν Ντε Μπρόινε για τον Ιανουάριο!

Μία μεταγραφική κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εξετάζει η Αϊντχόφεν, καθώς έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Κέβιν Ντε Μπρόινε από τη Νάπολι ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Ματέο Μορέτο, οι Ολλανδοί έχουν ήδη προχωρήσει σε επικοινωνία με την πλευρά του 35χρονου Βέλγου μέσου, επιχειρώντας να διερευνήσουν τις πιθανότητες μιας ενδεχόμενης συνεργασίας.

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος συζήτησε το συγκεκριμένο θέμα μαζί με τον Μορέτο σε εκπομπή στο YouTube. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και η προοπτική ολοκλήρωσης της μεταγραφής δεν είναι προς το παρόν κοντινή.

Το ενδιαφέρον της Αϊντχόφεν επιβεβαιώνεται και από την Ολλανδία. Ο Ρικ Έλφρινκ της «Eindhovens Dagblad» υποστηρίζει ότι έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο, με τον σύλλογο να διατηρεί ελπίδες για την απόκτηση του διεθνούς άσου.

Σημαντικός παράγοντας στην υπόθεση αναμένεται να είναι και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Μια πιθανή μετακίνηση στην Ολλανδία θα τον έφερνε πιο κοντά στην πατρίδα του, χωρίς να χρειαστεί να αποχωρήσει από ένα ανταγωνιστικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Βέβαια, υπάρχουν αρκετά εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν. Οι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις του Ντε Μπρόινε αποτελούν σημαντικό ζήτημα, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει αν η Νάπολι είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή τον Ιανουάριο. Παράλληλα, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του φέρονται να έχουν εκδηλώσει και άλλοι σύλλογοι.

Σε κάθε περίπτωση, η Αϊντχόφεν έχει αρχίσει να διερευνά μια ιδιαίτερα απαιτητική μεταγραφική υπόθεση, με τον Ντε Μπρόινε να αποτελεί έναν από τους πιο ηχηρούς πιθανούς στόχους της χειμερινής αγοράς.