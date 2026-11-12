Το βίντεο του Onsports με τον... ασταμάτητο Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Παρασκευής (13/11, 21:15) με την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βλέπει όλους τους παίκτες να προπονούνται πλην του Λευτέρη Μαντζούκα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Κέντρικ Ναν έμεινε στο glass-floor του Telekom Center Athens, όπως κάνει μετά από κάθε τέτοια προπόνηση και εκτέλεσε πάνω από 200 σουτ από διαφορετικά σημεία.

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