· Παναθηναϊκός

Το βίντεο του Onsports με τον... ασταμάτητο Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν δεν ξεφεύγει ποτέ από τη ρουτίνα με τα εκατοντάδες σουτ μετά την προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Ηλίας Λαλιώτης

Το βίντεο του Onsports με τον... ασταμάτητο Κέντρικ Ναν
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Παρασκευής (13/11, 21:15) με την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βλέπει όλους τους παίκτες να προπονούνται πλην του Λευτέρη Μαντζούκα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Κέντρικ Ναν έμεινε στο glass-floor του Telekom Center Athens, όπως κάνει μετά από κάθε τέτοια προπόνηση και εκτέλεσε πάνω από 200 σουτ από διαφορετικά σημεία.

Δείτε το βίντεο του Onsports:

https://www.instagram.com/p/DfpAz2HOy3V/
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