Το reunion Μπασινά-Λυμπερόπουλου είναι πραγματικότητα: Το αποψινό «MATCH MODE» δε χάνεται!

Στις 23:30 ακριβώς Γιώργος Τσαντάκης και Άγγελος Μπασινάς «ανοίγουν» το studio του Onsports και υποδέχονται τον κορυφαίο Νίκο Λυμπερόπουλο.

Το reunion Μπασινά-Λυμπερόπουλου είναι πραγματικότητα: Το αποψινό «MATCH MODE» δε χάνεται!
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Μία ακόμα Πέμπτη, ένα ακόμα «MATCH MODE». Μετά την χθεσινή εξαιρετική συνέντευξη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, Άγγελος Μπασινάς και Γιώργος Τσαντάκης συνεχίζουν ακάθεκτοι και λίγο πριν από τη μεγάλη «μάχη» της Εθνικής μας ομάδας στο Άμστερνταμ με την Ολλανδία, υποδέχονται στο studio του Onsports τον Νίκο Λυμπερόπουλο.

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Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, που έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έρχεται στο «MATCH MODE» για να μιλήσει για την «πλούσια» καριέρα του, για την πορεία του στον χώρο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το φετινό πρωτάθλημα, την Εθνική ομάδα, αλλά και να θυμηθεί όσα έζησε μαζί με τον Άγγελο Μπασινά.

Το αποψινό επεισόδιο, απλά, δεν χάνεται…

Συντονιστείτε στις 23:30 ακριβώς…

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