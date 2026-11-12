EuroLeague: «Μισή» η Ρεάλ με Ερυθρό Αστέρα - Το ιατρικό δελτίο της 11ης αγωνιστικής

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται την Πέμπτη (12/11) η δράση στην 11η αγωνιστική της EuroLeague, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στις μάχες του παρκέ όσο και στα αγωνιστικά δεδομένα που διαμορφώνονται για τις ομάδες.

Οι προπονητές καλούνται να καταστρώσουν τα πλάνα τους έχοντας να αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα τραυματισμών, καθώς σημαντικά ονόματα βρίσκονται εκτός δράσης, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις παικτών των οποίων η συμμετοχή θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Αναλυτικά, η κατάσταση των παικτών ενόψει των σημερινών αναμετρήσεων:

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:05

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Αμίτ Έμπο, Αμφίβολος

Σέιν Χάντερ, Εκτός

Γκουρ Λάβι, Αμφίβολος

Γκάμπριελ Λούντμπεργκ, Εκτός

Οζ Μπλέιζερ, Εκτός

Ταμίρ Μπλατ, Αμφίβολος

Χάποελ Τελ Αβίβ

Τάιλερ Ένις, Εκτός

Τόμερ Γκινάτ, Αμφίβολος

Βασίλιε Μίτσιτς, Αναμένεται να αγωνιστεί

Γκάι Παλάτιν, Εκτός

Τόμας Σατοράνσκι, Αμφίβολος

Μπαρ Τιμόρ, Αμφίβολος

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC (21:15)

Ολυμπιακός

Γιώργος Μπουρνελές, Αμφίβολος

Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εκτός

Μπράιαντ Ντάνστον, Αμφίβολος

Αντώνιος Καραγιαννίδης, Αμφίβολος

Γιαν Μοντέρο, Εκτός

Κώστας Παπανικολάου, Αμφίβολος

Τζορτζ Πάπας, Αμφίβολος

Ντουμπάι

Αβούντου Αμπάς, Εκτός

Τζάστιν Άντερσον, Αναμένεται να αγωνιστεί

Ντάβις Μπέρτανς, Εκτός

Μαμ Ζαϊτέ, Εκτός

Κόστα Κόντιτς, Εκτός

Κλέμεν Πρέπελιτς, Απόφαση της τελευταίας στιγμής

Τόμισλαβ Βούτσκοβιτς, Εκτός

Τόμας Γουόκαπ, Εκτός

Αρμάνι Μιλάνο - Ζαλγκίρις (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο

Νικόλα Ακέλε, Αμφίβολος

Ντέβιν Μπούκερ, Εκτός

Ντιέγκο Φλακαντόρι, Αμφίβολος

Ζαλγκίρις

Μάρεκ Μπλάζεβιτς, Εκτός

Ντοβίντας Γκεντράιτις, Εκτός

Ντεϊβίντας Σιρβίντις, Εκτός

Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Εκτός

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου (21:30)

Βαλένθια

Μουχαμαντού Γκέι, Απόφαση τελευταίας στιγμής

Νίκολα Μίροτιτς, Εκτός

Νέιτ Ρίβερς, Εκτός

Μπάγερν Μονάχου

Όσκαρ ντα Σίλβα, Αναμένεται να αγωνιστεί

Κίλιαν Φίσερ, Αμφίβολος

Νιλς Γκιφάι, Αμφίβολος

Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζούνιορ, Αναμένεται να αγωνιστεί

Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης

Φακούντο Καμπάτσο, Εκτός

Γκάμπριελ Ντεκ, Εκτός

Ουσμάν Γκαρούμπα, Εκτός

Μίκαελ Γιάντουνεν, Εκτός

Σέρχιο Γιουλ, Αναμένεται να αγωνιστεί

Τεό Μαλεντόν, Εκτός

Τσούμα Οκέκε, Αναμένεται να αγωνιστεί

Ολιβιέ Σαρ, Αναμένεται να αγωνιστεί

Μαξ Σούλγκα, Αναμένεται να αγωνιστεί

Ερυθρός Αστέρας