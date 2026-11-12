EuroLeague: Αυτοί σφυρίζουν το Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens»

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή (13/11, 21:15) στο Telekom Center Athens, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Η διοργανώτρια Αρχή έκανε γνωστά τα ονόματα των τριών διαιτητών που θα αναλάβουν να διευθύνουν το παιχνίδι, με την επιλογή να περιλαμβάνει γνώριμα πρόσωπα από τα ευρωπαϊκά παρκέ.

Συγκεκριμένα, την αναμέτρηση των «πρασίνων» με την ισπανική ομάδα θα διευθύνουν ο Γάλλος Μεντί Ντιφαλά, ο Σλοβένος Νταμίρ Γιαβόρ και ο Σέρβος Μιλιβόγε Γιόβτσιτς.

Η συγκεκριμένη τριάδα θα έχει την ευθύνη της διαιτησίας σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια της regular season, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.