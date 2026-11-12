NBA: Έκρηξη στο Ρόκετς - Ουόριορς, ο Σμαρτ αποβλήθηκε μετά από μπουνιά στον Μπάσεϊ

Ένταση και επεισόδιο σημειώθηκαν στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης ανάμεσα στους Χιούστον Ρόκετς και τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Μάρκους Σμαρτ.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του βρισκόταν μπροστά στο σκορ, ο Αμερικανός γκαρντ έχασε την ψυχραιμία του και χτύπησε με γροθιά τον Τσαρλς Μπάσεϊ των Ουόριορς, προκαλώντας αναστάτωση στο παρκέ. Η παρέμβαση των ψυχραιμότερων απέτρεψε την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, ενώ ο Σμαρτ αποβλήθηκε από την αναμέτρηση.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες στιγμές έντασης που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο NBA, όπως εκείνη με πρωταγωνιστή τον Ντρέιμοντ Γκριν, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας εντός των αγωνιστικών χώρων.

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