· Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς · Χιούστον Ρόκετς

NBA: Έκρηξη στο Ρόκετς - Ουόριορς, ο Σμαρτ αποβλήθηκε μετά από μπουνιά στον Μπάσεϊ

Ένταση σημειώθηκε στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης, με τον γκαρντ των Ρόκετς να χτυπά τον Τσαρλς Μπάσεϊ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και να αποβάλλεται από το παιχνίδι.

NBA: Έκρηξη στο Ρόκετς - Ουόριορς, ο Σμαρτ αποβλήθηκε μετά από μπουνιά στον Μπάσεϊ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένταση και επεισόδιο σημειώθηκαν στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης ανάμεσα στους Χιούστον Ρόκετς και τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Μάρκους Σμαρτ.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του βρισκόταν μπροστά στο σκορ, ο Αμερικανός γκαρντ έχασε την ψυχραιμία του και χτύπησε με γροθιά τον Τσαρλς Μπάσεϊ των Ουόριορς, προκαλώντας αναστάτωση στο παρκέ. Η παρέμβαση των ψυχραιμότερων απέτρεψε την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, ενώ ο Σμαρτ αποβλήθηκε από την αναμέτρηση.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες στιγμές έντασης που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο NBA, όπως εκείνη με πρωταγωνιστή τον Ντρέιμοντ Γκριν, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας εντός των αγωνιστικών χώρων.

Δείτε το βίντεο:

COMMENTS
LATEST NEWS
10:18 NBA

NBA: Έκρηξη στο Ρόκετς - Ουόριορς, ο Σμαρτ αποβλήθηκε μετά από μπουνιά στον Μπάσεϊ

10:04 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Οι… εκκρεμότητες στη διακοπή και οι μεταγραφικές σκέψεις για Γενάρη

10:01 NBA

Σμαρτ και Μπάσεϊ ακόμα παίζουν ξύλο

09:52 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Γιάκιτς - Πρόγραμμα... βουνό με δύο ντέρμπι

09:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πετάει» για Άμστερνταμ η Εθνική

09:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Αγωνία για Κουρμπέλη ενόψει Ολλανδίας - Οι εναλλακτικές του Γιοβάνοβιτς

09:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Ντέρμπι κορυφής Ιταλία - Γαλλία | Όλο το πρόγραμμα

09:11 OPINION

Οι νίκες που σε δυναμώνουν κι οι εντυπώσεις που «χτίζονται»

08:57 NBA

NBA: Νίκες για Νάγκετς, Σπερς και Σέλτικς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

08:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισλανδία - Ελλάδα: Ώρα... πρόκρισης για Ελπίδες - Πού θα δείτε το πρώτο μπαράζ για το Euro U21

08:30 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Δυνατή μονομαχία στη Sunel Arena για τους «ερυρθόλευκους» - Ώρα και κανάλι

08:15 OPINION

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Άλλη μια πανδαισία Instagramικού «κατινάζ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας