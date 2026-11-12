Εθνική Ελλάδας: Αγωνία για Κουρμπέλη ενόψει Ολλανδίας - Οι εναλλακτικές του Γιοβάνοβιτς

Αμφίβολη παραμένει η παρουσία του Δημήτρη Κουρμπέλη στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή προτού καταλήξει στις τελικές επιλογές του για την ενδεκάδα.

Ο 33χρονος μέσος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα από το διάστρεμμα που υπέστη στην αναμέτρηση του Asteras AKTOR με την Καλαμάτα. Και στη χθεσινή προπόνηση ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ωστόσο κατάφερε να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις.

Ο Κουρμπέλης βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της Εθνικής που ταξιδεύει για το Άμστερνταμ, με την κατάστασή του να αξιολογείται εκ νέου επί ολλανδικού εδάφους. Η τελευταία προπόνηση πριν από την αναμέτρηση αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα είναι σε θέση να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Στο στρατόπεδο της Εθνικής υπάρχει αισιοδοξία για την ετοιμότητα του έμπειρου χαφ, γεγονός που εξηγεί και την απόφαση να παραμείνει στην αποστολή. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπολογίζει ιδιαίτερα στην παρουσία του, ειδικά από τη στιγμή που ο Χρήστος Ζαφείρης θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας. Για τον λόγο αυτό, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν πρόκειται να βιαστεί να πάρει την τελική του απόφαση, δίνοντας στον ποδοσφαιριστή τον απαραίτητο χρόνο ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορεί να αγωνιστεί χωρίς να υπάρξει κίνδυνος επιδείνωσης του προβλήματος.

Εφόσον ο Κουρμπέλης δεν καταφέρει τελικά να τεθεί στη διάθεση του προπονητή της Εθνικής, οι επιλογές για τη μεσαία γραμμή είναι ο Νεκτάριος Τριάντης και ο Ηλίας Κουτσουπιάς. Ο πρώτος, μάλιστα, φαίνεται να έχει το προβάδισμα για μια θέση στο αρχικό σχήμα.

Παράλληλα, ανοιχτή παραμένει και η υπόθεση της δεξιάς πλευράς της άμυνας. Ο Λάζαρος Ρότα και ο Γιώργος Βαγιαννίδης διεκδικούν τη θέση στην ενδεκάδα, καθώς ο Μανώλης Σάλιακας δεν έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην αναμέτρηση λόγω τιμωρίας.