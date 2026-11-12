Ισλανδία - Ελλάδα: Ώρα... πρόκρισης για Ελπίδες - Πού θα δείτε το πρώτο μπαράζ για το Euro U21

Η Εθνική Ελπίδων ρίχνεται στη μάχη των μπαράζ, καθώς αντιμετωπίζει την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων με φόντο την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.

Στην πιο κρίσιμη καμπή της προκριματικής διαδικασίας βρίσκεται η Εθνική U21, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την αντίστοιχη ομάδα της Ισλανδίας, διεκδικώντας το πρώτο θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει προβάδισμα για την εξασφάλιση της παρουσίας της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Το συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάνη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση, καθώς η νίκη στην έδρα της Βορείου Ιρλανδίας δεν ήρθε με τη διαφορά τερμάτων που χρειαζόταν. Έτσι, η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο ως η καλύτερη δεύτερη των προκριματικών ομίλων και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω της διαδικασίας των μπαράζ.

Η πρώτη αναμέτρηση στο Ρέικιαβικ έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της σειράς, ωστόσο η οριστική έκβαση της πρόκρισης θα κριθεί στη ρεβάνς, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 16/12 στις 19:00, στη Λεωφόρο.

Οι κλήσεις του Γιάννη Ταουσιάνη:

Τερματοφύλακες: Δημήτριος Μοναστηρλής (ΠΑΟΚ), Νικόλαος Νέστορας Μπότης (Pogon Szczecin), Θεόφιλος Κακαδιάρης (Αστέρας AKTOR).

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος (Nuremberg), Χρήστος Αλεξίου (ΑΕΚ), Δημήτριος Κεραμίτσης (Pogon Szczecin), Γεώργιος Μάριος Κάτρης (Παναθηναϊκός), Βαγγέλης Νικολάου (Παναιτωλικός), Κωνσταντίνος Κωστούλας (ΟΦΗ), Noah James Allen (Chicago Fire), Μάριος Ταξιάρχης Φίλων (Λεβαδειακός).

Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας (Ολυμπιακός), Σωτήριος Κοντούρης (Παναθηναϊκός), Χρήστος Αλμύρας (Djurgarden), Κωνσταντίνος Γκούμας (Λεβαδειακός), Αντριάνο Μπρέγκου (Παναιτωλικός), Χρήστος Μουζακίτης (Hull City), Δημήτριος Καλοσκάμης (ΑΕΚ).

Επιθετικοί: Αντώνιος Παπακανέλλος (Αστέρας AKTOR), Γεώργιος Κούτσιας (Famalicao), Ανέστης Μύθου (ΠΑΟΚ), Γεώργιος Κυριόπουλος (Κηφισιά), Ιωάννης Θεοδοσουλάκης (ΟΦΗ), Σταύρος Πνευμονίδης (Ατρόμητος), Λάμπρος Σμυρλής (Παναιτωλικός).

Η πορεία της Ελλάδας και της Ισλανδίας στα προκριματικά

Η Εθνική Ελπίδων πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στον 6ο προκριματικό όμιλο, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της με απολογισμό 9 νίκες και 1 ήττα, καθώς και συντελεστή τερμάτων 29-6. Παρά την πολύ καλή της παρουσία, η ισοβαθμία με τη Γερμανία δεν ήταν υπέρ της, με αποτέλεσμα να χάσει την απευθείας πρόκριση.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ταλαντούχα γενιά ποδοσφαιριστών, η οποία έχει πλέον μπροστά της την ευκαιρία να επαναφέρει την Ελλάδα σε τελική φάση Euro U21, έπειτα από απουσία δύο δεκαετιών.

Από την πλευρά της, η Ισλανδία εξασφάλισε επίσης τη δεύτερη θέση στον 3ο προκριματικό όμιλο και πήρε το εισιτήριο για τα μπαράζ. Η πορεία της, πάντως, ήταν λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με εκείνη της ελληνικής ομάδας, καθώς ολοκλήρωσε τον όμιλο με ρεκόρ 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες, έχοντας πετύχει 22 γκολ και δεχθεί 11.

Η αναμέτρηση στο Ρέικιαβικ είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 SPORTS.