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Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109: Ο Ιφί «ξέρανε» τους Τούρκους στην παράταση

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Παρί επικράτησε με 111-109 της Φενέρμπαχτσε, χάρη σε καλάθι του Ναντίρ Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109: Ο Ιφί «ξέρανε» τους Τούρκους στην παράταση
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Η Παρί μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και με πρωταγωνιστές τους Γουόρεν, Τάρπεϊ και Ντοκοσί πήρε από νωρίς το προβάδισμα. Η αποτελεσματική άμυνα των Γάλλων τούς επέτρεψε να διατηρήσουν τον έλεγχο, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 23-14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, με τον Χόρτον-Τάκερ να δίνει σημαντικές λύσεις. Η Παρί, ωστόσο, είχε απαντήσεις με τους Νιλικίνα και Ετιέν, διατηρώντας διψήφια διαφορά σε αρκετά σημεία. Οι Τούρκοι κατάφεραν να περιορίσουν την απόσταση πριν από την ανάπαυλα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 50-43.

Η Παρί διατήρησε το προβάδισμά της και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, όμως η Φενέρ ανέβασε την απόδοσή της. Με τον Χόρτον-Τάκερ να πρωταγωνιστεί και τους Μπόλντουιν και Μπίνγκχαμ να συνεισφέρουν, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 67-66. Οι Γάλλοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 72-72 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, με την Παρί να βρίσκει λύσεις από τους Γουόρεν και Φαγιέ. Ο Νιλικίνα έδωσε σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους, όμως η Φενέρ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Μπόλντουιν έκλεψε την μπάλα από τον Νιλικίνα και ισοφάρισε σε 92-92, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να περάσει μπροστά με 99-96, όμως η Παρί επέστρεψε με μεγάλα τρίποντα του Νιλικίνα, ο οποίος έγραψε το 109-106. Ο Σιλντς ισοφάρισε σε 109-109 στα οκτώ δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, αλλά ο Ναντίρ Ιφί είχε τον τελευταίο λόγο. Με δικό του καλάθι χάρισε στους Γάλλους μια σπουδαία νίκη με 111-109.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 50-43, 72-72, 92-92 (κ.δ), 111-109 (α'παρ).

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