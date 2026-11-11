Πενράις: «Πίστευα ότι είχα τελειώσει από το ποδόσφαιρο, έσκυψα το κεφάλι και αφοσιώθηκα στη δουλειά»

Μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν πραγματοποιεί ο Τζέιμς Πενράις στη Ρέιντζερς, όπου αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ, έχοντας καταφέρει να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής μετράει μέχρι στιγμής ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, παρουσιάζοντας σταθερά καλή αγωνιστική εικόνα. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς επιβραβεύτηκε με την πρώτη κλήση της καριέρας του στην εθνική ομάδα της Σκωτίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky Sports, ο Πενράις αναφέρθηκε στην πορεία και την εξέλιξή του στο ποδόσφαιρο, επισημαίνοντας πως η δική του διαδρομή ακολούθησε πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με την ταχύτατη ανάδειξη που γνωρίζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές στη σύγχρονη εποχή.

Οι δηλώσεις του Πενράις

«Σήμερα βλέπεις 17χρονους και 18χρονους να κατακτούν Παγκόσμια Κύπελλα και άλλους, στα 21 ή στα 22 τους, να πιστεύουν ότι η καριέρα τους έχει τελειώσει. Εγώ, όμως, νομίζω ότι στα 23 μου έπαιζα στη League One. Οπότε το θέμα είναι να σκύβεις το κεφάλι και να δουλεύεις σκληρά.

Η άνοδός μου ήρθε αργά. Για να είμαι ειλικρινής, όταν πέσαμε στη League One, ένα κομμάτι μου πίστευε ότι κάπου εκεί είχα τελειώσει και ότι θα κατέληγα στο ημιεπαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ειδικά όταν ξέσπασε η πανδημία, έψαχνα προγράμματα σπουδών και σκεφτόμουν τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, όμως, έσκυψα το κεφάλι και αφοσιώθηκα στη δουλειά.

Πιστεύω ότι την άρπαξα. Μετά πήγα στη Χαρτς και, παρότι η σεζόν δεν ήταν καλή για την ομάδα, για εμένα προσωπικά ήταν μια καλή χρονιά. Στη συνέχεια, φυσικά, μετακόμισα στην Ελλάδα. Οπότε, αν σκεφτείς πού βρισκόμουν στα 20-21 μου, όλο αυτό είναι λίγο τρελό. Αλλά έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι;»