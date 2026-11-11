Άρης - Ρίγα Ζέλι 105-81: Παράσταση στο «Nick Galis Hall» και 6-1 στο EuroCup

Παράσταση για έναν ρόλο έδωσε ο Άρης στο «Nick Galis Hall», καθώς επικράτησε με το εμφατικό 105-81 της Ρίγας Ζέλι, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του EuroCup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κυριάρχησε από το ξεκίνημα, έβαλε τις βάσεις για τη νίκη με ένα εντυπωσιακό σερί στην πρώτη περίοδο και μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν πρωταγωνιστή.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κίτρινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-1 και διατηρήθηκαν σταθερά στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, ενώ η ομάδα της Λετονίας υποχώρησε στο 3-4.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ρίγας Ζέλι προηγήθηκε προσωρινά με 3-2, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον Άρη. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με ένα εντυπωσιακό σερί 21-0, με τους Μοκόκα και Ρόμπινσον-Ερλ να πρωταγωνιστούν, φτάνοντας στο 23-3. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 28-14.

Η κυριαρχία του Άρη συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο. Οι Λίντελ και Γιόβιτς έδωσαν λύσεις στην επίθεση, ενώ ο Τολιόπουλος ανέλαβε δράση από την περιφέρεια. Με τα τρίποντα των Μήτρου-Λονγκ και Μοκόκα, αλλά και το καλάθι του Λίντελ στην εκπνοή, οι Θεσσαλονικείς πήγαν στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 63-32.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε μετά την ανάπαυλα. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, οι Τολιόπουλος και Ντιμιτρίεβιτς συνέχισαν να δημιουργούν και να σκοράρουν, ενώ ο Μόργκαν ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του. Με διαδοχικά τρίποντα και βολές του Αμερικανού, ο Άρης διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και μπήκε στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα 88-50.

Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους γηπεδούχους να περνούν τους 100 πόντους και να φτάνουν χωρίς δυσκολία στην τελική επικράτηση με 105-81.

Ο Ματ Μόργκαν ήταν ο πρώτος σκόρερ του Άρη με 19 πόντους, όσους σημείωσε και ο Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος πρόσθεσε 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ είχε 14 πόντους, ο Βασίλης Τολιόπουλος 13 και ο Ι Τζέι Λίντελ 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Για τη Ρίγα Ζέλι, ο Τόνι Πέρκινς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Τάιλερ Γουόλ πρόσθεσε 12 πόντους και 3 ριμπάουντ.