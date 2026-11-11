· Νέστος Χρυσούπολης

Νέος προπονητής του Νέστου Χρυσούπολης ο Γιάννης Τάτσης

Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Νέστου Χρυσούπολης, με τον Γιάννη Τάτση να αναλαμβάνει την ομάδα μετά την αποχώρηση του Σάκη Παπαβασιλείου.

Νέος προπονητής του Νέστου Χρυσούπολης ο Γιάννης Τάτσης
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Μόλις έναν μήνα διήρκεσε η συνεργασία του Σάκη Παπαβασιλείου με τον Νέστο Χρυσούπολης, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Η ομάδα δεν άργησε να βρει τον αντικαταστάτη του, με τον Γιάννη Τάτση να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία και να ανακοινώνεται επίσημα ως ο νέος προπονητής του συλλόγου.

Ο Έλληνας τεχνικός επιστρέφει άμεσα στους πάγκους, καθώς μέχρι πρότινος βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα Καλαμαριάς, από τον οποίο αποχώρησε πριν από μερικές εβδομάδες.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάννη Τάτση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή στην οικογένεια του Νέστου και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του.

Καλώς ήρθες στον Νέστο, κόουτς».

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