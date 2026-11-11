ΟΦΗ: Συνεχίζεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

Την προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, στις 22 Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ, συνέχισε ο ΟΦΗ, με την προπόνηση της Τετάρτης (11/11) να πραγματοποιείται το πρωί στις εγκαταστάσεις του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγωνιστικά παιχνίδια σε περιορισμένους χώρους, με το τεχνικό επιτελείο να συνεχίζει τη δουλειά ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Από την προπόνηση έλειψαν οι πέντε διεθνείς της ομάδας, Θανάσης Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Παύλος Καινουργιάκης και Θάνος Σιτμαλίδης. Παράλληλα, οι Κρέζιμιρ Κρίσμανιτς, Κενάν Κόντρο, Γιάννης Αποστολάκης και Μάνος Χνάρης ακολούθησαν πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Η επόμενη προγραμματισμένη δραστηριότητα για τους Κρητικούς είναι το εσωτερικό δίτερμα προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην ομάδα Κ19, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη (12/11) στις 11:00. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, καθώς έχει προγραμματιστεί τριήμερο ρεπό μέχρι και την Κυριακή (15/11).