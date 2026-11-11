· ΟΦΗ

ΟΦΗ: Συνεχίζεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

Οι απουσίες και το πρόγραμμα στους Κρητικούς.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Συνεχίζεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, στις 22 Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ, συνέχισε ο ΟΦΗ, με την προπόνηση της Τετάρτης (11/11) να πραγματοποιείται το πρωί στις εγκαταστάσεις του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγωνιστικά παιχνίδια σε περιορισμένους χώρους, με το τεχνικό επιτελείο να συνεχίζει τη δουλειά ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Από την προπόνηση έλειψαν οι πέντε διεθνείς της ομάδας, Θανάσης Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Παύλος Καινουργιάκης και Θάνος Σιτμαλίδης. Παράλληλα, οι Κρέζιμιρ Κρίσμανιτς, Κενάν Κόντρο, Γιάννης Αποστολάκης και Μάνος Χνάρης ακολούθησαν πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Η επόμενη προγραμματισμένη δραστηριότητα για τους Κρητικούς είναι το εσωτερικό δίτερμα προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην ομάδα Κ19, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη (12/11) στις 11:00. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, καθώς έχει προγραμματιστεί τριήμερο ρεπό μέχρι και την Κυριακή (15/11).

COMMENTS
LATEST NEWS
21:48 ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Βαρέζε 101-96: Άντεξαν στην αντεπίθεση και συνέχισαν αήττητοι οι Περιστεριώτες

21:40 EUROLEAGUE

LIVE Παρτιζάν – Μπασκόνια: Η αναμέτρηση της Euroleague

21:30 EUROLEAGUE

Live Παρί - Φενέρμπαχτσε για την 11η αγωνιστική της Euroleague

21:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής - MZT Σκόπια 103-73: Ο Γηραιός πάτησε γκάζι και έφτασε με άνεση στη νίκη

21:14 SUPER LEAGUE 2

Νέος προπονητής του Νέστου Χρυσούπολης ο Γιάννης Τάτσης

21:12 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός - Στεάουα Βουκουρεστίου 25-14: Σαρωτικοί οι «πράσινοι» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη

21:09 ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας - Τρεπσκά 81-71: Άνετο απόγευμα στην Πάτρα και μεγάλο βήμα πρόκρισης

21:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σερβία - Ελλάδα 84-74: Ήττα στο ντεμπούτο της Καλτσίδου στη «γαλανόλευκη»

20:47 SUPER LEAGUE

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην ιστορία του εμβλήματος του «τριφυλλιού»: «Χαραγμένο στην καρδιά» (vid)

20:43 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κραϊόβα - Κολοσσός 82-104: Περίπατος για τους Ροδίτες

20:16 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Συνεχίζεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

20:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέφτσι - Μύκονος 84-80: Το πάλεψαν αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την πρώτη τους ήττα οι Νησιώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας