Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην ιστορία του εμβλήματος του «τριφυλλιού»: «Χαραγμένο στην καρδιά» (vid)

Ένα από τα πλέον ιστορικά και αναγνωρίσιμα σύμβολα του ελληνικού αθλητισμού βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ξεχωριστού αφιερώματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο λόγος για το εμβληματικό τριφύλλι, το σήμα που αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον σύλλογο και τους εκατομμύρια φίλους του.

Μέσα από τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα ιδιαίτερο βίντεο, στο οποίο παρουσιάζεται η πορεία και η εξέλιξη του εμβλήματος από το 1919 έως και σήμερα. Οι διαφορετικές εκδοχές του σήματος αποτυπώνουν τη διαδρομή του μέσα στις δεκαετίες, παραμένοντας πάντα άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα του Παναθηναϊκού.

Το αφιέρωμα δίνει την ευκαιρία στους φίλους του «τριφυλλιού» να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο, θυμίζοντας πως το έμβλημα της ομάδας αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σήμα: είναι ένα σύμβολο που συνοδεύει γενιές φιλάθλων.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με το χαρακτηριστικό μήνυμα «Με το Τριφύλλι στην καρδιά», αποτυπώνοντας τη διαχρονική σύνδεση των φίλων του Παναθηναϊκού με το ιστορικό έμβλημα του συλλόγου.