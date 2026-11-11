Νέφτσι - Μύκονος 84-80: Το πάλεψαν αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την πρώτη τους ήττα οι Νησιώτες

Το νικηφόρο σερί της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup έλαβε τέλος στο Μπακού, καθώς η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ηττήθηκε με 84-80 από τη Νέφτσι. Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με απουσίες, αφού δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Τάιρι Άπλμπι, ενώ ο Ρόνι Χάρελ, παρότι βρισκόταν στη 12άδα, δεν αγωνίστηκε.

Η Μύκονος μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 24-16. Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε στους γηπεδούχους, οι οποίοι ανέτρεψαν την κατάσταση και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο πόντων (36-34). Στην τρίτη περίοδο η Νέφτσι ανέβασε κατακόρυφα τη διαφορά, φτάνοντας ακόμη και στο +22 (62-40), πριν το δεκάλεπτο ολοκληρωθεί με το σκορ στο 65-52.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και στην τελευταία περίοδο, όμως η Μύκονος δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με πρωταγωνιστή τον Σκουλίδα και τη συνδρομή των Τίγκα και Ιατρίδη, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στους πέντε πόντους (74-69) στα τελευταία λεπτά, χωρίς όμως να καταφέρουν την ανατροπή.

Ο Διονύσης Σκουλίδας ήταν ο πρώτος σκόρερ της Μυκόνου με 19 πόντους και 5/8 σουτ, ενώ ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ πρόσθεσε 15 πόντους και ο Ντέβιν Κάναντι 12.

Τα δεκάλεπτα: 16-24, 36-34, 65-52, 84-80.