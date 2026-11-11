Σερβία - Ελλάδα 84-74: Ήττα στο ντεμπούτο της Καλτσίδου στη «γαλανόλευκη»

Με ήττα ξεκίνησε η Εθνική Γυναικών τις υποχρεώσεις της στη Β' Προκριματική Φάση του EuroBasket 2027, καθώς δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Βελιγράδι, χάνοντας με 84-74 από τη Σερβία. Στο επίσημο ντεμπούτο της Στέλλας Καλτσίδου στον πάγκο, η «γαλανόλευκη» έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια ανατροπής.

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και παρέμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το 10-10, παίρνοντας λύσεις από τις Φασούλα, Σπανού, Παρκς και Χριστινάκη. Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε στις γηπεδούχες, με τη Γιάνκοβιτς να αναλαμβάνει δράση και να οδηγεί τη Σερβία στο +9 (23-14) με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Σέρβες ανέβασαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι και το +16 (34-18). Η Εθνική, όμως, δεν παράτησε το παιχνίδι. Με τις Παρκς, Καρλάφτη και Φασούλα να δίνουν σημαντικές λύσεις, κατάφερε να περιορίσει την απόσταση, με δύο εύστοχες βολές της Παρκς να διαμορφώνουν το 40-31 του ημιχρόνου.

Η εικόνα παρέμεινε ανάλογη και μετά την ανάπαυλα. Η Σερβία διατήρησε αρχικά τον έλεγχο, ξεφεύγοντας με 49-35, όμως η ελληνική ομάδα βρήκε ξανά τον τρόπο να επιστρέψει. Με επιθετικές λύσεις από διαφορετικές παίκτριες, η διαφορά μειώθηκε στους εννέα πόντους (55-46), ενώ τα καλάθια των Καρλάφτη και Λούκα διαμόρφωσαν το 59-51 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου επιχείρησαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή και πίεσαν για να διεκδικήσουν τη νίκη μέχρι το φινάλε. Ωστόσο, η διαφορά που είχε οικοδομήσει η Σερβία στα προηγούμενα διαστήματα, σε συνδυασμό με την εξαιρετική εμφάνιση της Γιάνκοβιτς, δεν επέτρεψαν στην Εθνική να φτάσει στην ανατροπή. Έτσι, η «γαλανόλευκη» γνώρισε την ήττα με 84-74 στην πρεμιέρα της στον όμιλο.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 40-31, 59-51, 84-74

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