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Παναθηναϊκός - Στεάουα Βουκουρεστίου 25-14: Σαρωτικοί οι «πράσινοι» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη

Την πρώτη του νίκη στη φετινή φάση των ομίλων του Champions League πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε 25-14 της Στεάουα Βουκουρεστίου.

Παναθηναϊκός - Στεάουα Βουκουρεστίου 25-14: Σαρωτικοί οι «πράσινοι» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη
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Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Στεάουα Βουκουρεστίου και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στους φετινούς ομίλους του Champions League, επικρατώντας με 25-14. Οι «πράσινοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα στην επίθεση με την πολύ καλή αμυντική λειτουργία.

Παρότι οι Ρουμάνοι προηγήθηκαν στο ξεκίνημα, το «τριφύλλι» αντέδρασε άμεσα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +5 (7-2). Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τη διαφορά να φτάνει ακόμη και τα δέκα γκολ (15-5), ενώ το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα.

Στο τρίτο οκτάλεπτο οι παίκτες του Παναθηναϊκού διατήρησαν τον έλεγχο, ανεβάζοντας το σκορ στο 20-10. Η Στεάουα προσπάθησε να αντιδράσει στην τελευταία περίοδο και μείωσε προσωρινά σε 20-13, όμως οι «πράσινοι» απάντησαν με δικό τους σερί και έφτασαν μέχρι το +12 (25-13), πριν ο Βούτσινιτς διαμορφώσει το τελικό 25-14.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 8-3, 5-5, 5-4.

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