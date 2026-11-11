Περιστέρι - Βαρέζε 101-96: Άντεξαν στην αντεπίθεση και συνέχισαν αήττητοι οι Περιστεριώτες

Η εντυπωσιακή πορεία του Περιστερίου στο Basketball Champions League συνεχίζεται. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ανώτερη απέναντι στη Βαρέζε, άντεξε στην αντεπίθεση των Ιταλών στο τέταρτο δεκάλεπτο και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις, κάνοντας σημαντικό βήμα για την πρωτιά στον όμιλο.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Φιντς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 11 ασίστ και 4 κλεψίματα. Πολύτιμες βοήθειες προσέφεραν οι Νίκολς και Φράιντελ με 16 πόντους έκαστος, ενώ ο Ομάρ Πέιν μέτρησε 11 πόντους με 5/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ και 3 τάπες. Για τη Βαρέζε, ο Νίκολιτς σημείωσε 24 πόντους και ο Χέιλ 21, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα.

Οι Νίκολς και Πέιν έδωσαν τον τόνο στο ξεκίνημα, με το Περιστέρι να προηγείται με 13-4 στο 4ο λεπτό. Ο Φράιντελ διατήρησε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα, με τους γηπεδούχους να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο 28-20.

Η Βαρέζε προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και μείωσε σε 30-26 στο 12', ενώ στη συνέχεια κατάφερε να ισοφαρίσει σε 39-39. Μάλιστα, οι Ιταλοί πέρασαν προσωρινά μπροστά με 43-42, όμως το Περιστέρι αντέδρασε άμεσα. Με τον Φιντς να δίνει λύσεις και τους Φράιντελ και Νίκολς να ακολουθούν, οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 58-47.

Το Περιστέρι μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 17 πόντους (67-50) στο 23'. Με τον Κάριους να παίρνει τη σκυτάλη, η απόσταση έφτασε ακόμη και τους 21 πόντους (76-55), πριν το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρωθεί στο 79-64.

Η Βαρέζε, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Βελτίωσε την άμυνά της και μείωσε σταδιακά, φτάνοντας μέχρι το 84-80 στο 35'. Σε εκείνο το σημείο ο Φράιντελ έδωσε σημαντική ανάσα στο Περιστέρι, ενώ τα τρίποντα των Χέιλ και Νίκολιτς έφεραν ξανά τους φιλοξενούμενους κοντά (91-86).

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, όμως, διατήρησε την ψυχραιμία της. Ο Νίκολς έδωσε πολύτιμη λύση στην επίθεση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 97-89 στο 39', και το Περιστέρι κράτησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας ακόμη μία σημαντική ευρωπαϊκή νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 58-47, 79-64, 101-96.